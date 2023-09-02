Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

УЕФА отстранил российских судей в феврале 2022 года.--------
Прикольно.Что там Карасев сделал, чтобы там быть ?
Российский арбитр Сергей Карасев благополучно долетел до Швейцарии, где поучаствует в сборе судей УЕФА.
«Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется завтра, 3 сентября», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Сбор продлится 3 дня.
- УЕФА отстранил российских судей в феврале 2022 года.
- Карасев судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020, а также матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.