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    Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

    Российский арбитр Сергей Карасев благополучно долетел до Швейцарии, где поучаствует в сборе судей УЕФА.

    «Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется завтра, 3 сентября», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Сбор продлится 3 дня.
    • УЕФА отстранил российских судей в феврале 2022 года.
    • Карасев судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020, а также матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2023 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 2 сентября, 21:14

      УЕФА отстранил российских судей в феврале 2022 года.--------
      Прикольно.Что там Карасев сделал, чтобы там быть ?

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