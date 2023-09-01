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    РФС подтвердил 2 из 3 матчей сборной России в сентябре

    Сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта. Это подтвердила пресс-служба РФС.

    Оба матча пройдут в Суэце 7 и 11 сентября, начало – в 19:00 мск.

    «Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001-2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», – уточнили в РФС.

    • Также ожидается, что сборная России 12 сентября встретится с Катаром.
    • Официально о проведении этого матча пока не сообщалось.
    • Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов.

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    Источник: сайт РФС

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    01.09.2023 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 1 сентября, 22:53

      Так и нужно писать, что МОЛОДЕЖНАЯ сборная России сыграет с Египтом. Чего нам мозги морочить???

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