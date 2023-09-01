РФС подтвердил 2 из 3 матчей сборной России в сентябре

Сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта. Это подтвердила пресс-служба РФС.

Оба матча пройдут в Суэце 7 и 11 сентября, начало – в 19:00 мск.

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001-2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», – уточнили в РФС.