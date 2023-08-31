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    • Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

    Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Леон Сатурн».

    • Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.
    • Вместо него команду будет тренировать Роман Широков.
    • Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.

    «Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для «Леон Сатурна». Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор, а она уже давно его сделала, то мне хочется пожалеть «Сатурн». Только и всего.

    Либо они идиоты, либо не ведают, что творят. Я понятия не имею, станет ли он главным тренером», – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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