Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Леон Сатурн».
- Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.
- Вместо него команду будет тренировать Роман Широков.
- Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.
«Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для «Леон Сатурна». Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор, а она уже давно его сделала, то мне хочется пожалеть «Сатурн». Только и всего.
Либо они идиоты, либо не ведают, что творят. Я понятия не имею, станет ли он главным тренером», – сказал Губерниев.
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Источник: Metaratings