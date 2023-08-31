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  • Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

31 августа 2023, 22:07
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Леон Сатурн».

  • Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.
  • Вместо него команду будет тренировать Роман Широков.
  • Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.

«Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для «Леон Сатурна». Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор, а она уже давно его сделала, то мне хочется пожалеть «Сатурн». Только и всего.

Либо они идиоты, либо не ведают, что творят. Я понятия не имею, станет ли он главным тренером», – сказал Губерниев.

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Источник: Metaratings
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сатурн Широков Роман Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1693546831
а этому биатлонному какое дело до футбольных дел
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МАН. Ю
1693558513
Как он уже достал этот маразматик! Москвичи! Эй, вы кто нибудь может его там, его обосать, или яйца тухлые в него кинуть! Только не бить!
Ответить
МАН. Ю
1693558616
Достал уже это петух!
Ответить
paracetamol
1696845065
Губошлепу какое дело?
Ответить
fanat1244
1699579271
Губерниев - мерзкий пёс!!! После того, что ты сказал о вратаре Зенита Вячеславе Малафееве, унизил хорошего человека - не заслуживаешь быть публичной личностью в принципе!!! С уважением к фанатам и болельщикам Зенита, к одному из лучших вратарей нашего футбола Вячеславу Малафееву! Ультрас ставропольского Динамо!!!!
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