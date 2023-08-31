Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Леон Сатурн».

Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.

Вместо него команду будет тренировать Роман Широков.

Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.

«Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для «Леон Сатурна». Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор, а она уже давно его сделала, то мне хочется пожалеть «Сатурн». Только и всего.

Либо они идиоты, либо не ведают, что творят. Я понятия не имею, станет ли он главным тренером», – сказал Губерниев.

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