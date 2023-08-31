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    • Карпин заявил, что не будет тренировать сборную России в матче с Египтом

    Карпин заявил, что не будет тренировать сборную России в матче с Египтом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от осеннего сбора национальной команды.

    • В сборную на сентябрьские игры вызвали 49 игроков. Полный список можно посмотреть здесь.
    • Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.
    • Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

    – Вы сами будете тренировать обе группы в Новогорске?

    – Да, обе группы будут работать под руководством нашего штаба во главе с главным тренером. Тренировки будут разделены на разное время, и все члены тренерского штаба будут полноценно работать с двумя группами.

    – Кто будет возглавлять команду в двух матчах с Египтом 7 и 11 сентября? Очевидно, что 12 сентября в Дохе вы сами будете руководить командой.

    – 7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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