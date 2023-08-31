В Италии сообщили, почему «Аталанта» решила сохранить Миранчука

«Аталанта» близка к продаже нападающего Дувана Сапаты.
32-летний колумбиец, скорее всего, в ближайшие часы присоединится к «Торино».
В связи с появлением вакантного места в атаке и скорым закрытием летнего трансферного окна в «Аталанте» решили сохранить в составе Алексея Миранчука.
- 27-летний россиянин вернулся из аренды в «Торино».
- В новом сезоне он еще не играл.
- Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио