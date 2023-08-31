Миранчука убедили остаться в «Аталанте»: заявление агента

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что игрок останется в команде из Бергамо.
«Вчера, 30 августа, Алексей провeл первую полноценную тренировку с командой.
У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лeша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всe будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», – сказал агент.
- 27-летний Миранчук вернулся из аренды в «Торино».
- В новом сезоне он еще не играл.
- Хавбек оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
Источник: «Чемпионат»