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    Миранчука убедили остаться в «Аталанте»: заявление агента

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что игрок останется в команде из Бергамо.

    «Вчера, 30 августа, Алексей провeл первую полноценную тренировку с командой.

    У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лeша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всe будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», – сказал агент.

    • 27-летний Миранчук вернулся из аренды в «Торино».
    • В новом сезоне он еще не играл.
    • Хавбек оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22042

      derrik2000 1 час назад

      Атланта вообще и Гасперини, в частности, мне напоминают собаку на сене: сам не "гам" и другим не дам.
      Ох у эта непредсказуемая итальянская душа... )))

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      Рейтинг: +480

      odessakmv 2 часа назад

      тактические замены на 90+ минуте? Езжай в сборную, Леша, и не возвращайся туда

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