В субботу, 2 сентября, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени.
«Урал»
Подопечные Виктора Гончаренко, несмотря на фиаско в матче 6-го тура с «Зенитом» (0:4), по-прежнему входят в число лидеров чемпионата страны. «Урал» имеет в своем активе 13 очков, и только на один балл отстает от лидирующего «Краснодара».
«Ахмат»
Руководство грозненского «Ахмата» уже по ходу нового сезона отправило в отставку Сергея Ташуева, и доверилось Мирославу Ромащенко. Тренерская перестановка пошла грозненцам на пользу – «Ахмат» в первом же матче после смены тренера разгромил «Оренбург» (4:0), а затем в гостях отобрал очко у «Спартака» (0:0).
Статистика
Команды играли между собой 36 раз. В последних 5 играх были зафиксированы следующие результаты:
- 24.04.2021 «Урал» – «Ахмат» 1:1;
- 24.10.2021 «Ахмат» – «Урал» 1:0;
- 13.03.2022 «Урал» – «Ахмат» 0:0;
- 17.09.2022 «Урал» – «Ахмат» 1:2;
- 08.04.2023 «Ахмат» – «Урал» 2:0.
Факты о командах:
- грозненцы не проигрывают в 7 последних матчах с «Уралом»,
- в последних 5 играх «Ахмат» пропускает, в среднем, 1.00 гола за матч, а забивает 1.20 гола за игру,
- в последних 5 матчах «Урал» пропускает, в среднем, 1.60 гола за матч, а забивает – 1.20 мяча за игру.
Наш прогноз на игру
В матче «Урал» – «Ахмат» голы будут забиты в ворота обеих команд. Наша ставка: «обе забьют» – 1.82.