В субботу, 2 сентября, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Урал»

Подопечные Виктора Гончаренко, несмотря на фиаско в матче 6-го тура с «Зенитом» (0:4), по-прежнему входят в число лидеров чемпионата страны. «Урал» имеет в своем активе 13 очков, и только на один балл отстает от лидирующего «Краснодара».

«Ахмат»

Руководство грозненского «Ахмата» уже по ходу нового сезона отправило в отставку Сергея Ташуева, и доверилось Мирославу Ромащенко. Тренерская перестановка пошла грозненцам на пользу – «Ахмат» в первом же матче после смены тренера разгромил «Оренбург» (4:0), а затем в гостях отобрал очко у «Спартака» (0:0).

Статистика

Команды играли между собой 36 раз. В последних 5 играх были зафиксированы следующие результаты:

Факты о командах:

грозненцы не проигрывают в 7 последних матчах с «Уралом»,

в последних 5 играх «Ахмат» пропускает, в среднем, 1.00 гола за матч, а забивает 1.20 гола за игру,

в последних 5 матчах «Урал» пропускает, в среднем, 1.60 гола за матч, а забивает – 1.20 мяча за игру.

Наш прогноз на игру

В матче «Урал» – «Ахмат» голы будут забиты в ворота обеих команд. Наша ставка: «обе забьют» – 1.82.