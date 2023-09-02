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    Обзор матча «Урал» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Урал» дома проиграл «Ахмату» (0:1) в 7-м туре РПЛ.

    На 31-й минуте Кики, получив мяч после выноса из штрафной, пушечным ударом пробил по воротам «Ахмата», но попал в штангу.

    На 41-й минуте Конате головой пробил по воротам «Урала». Голкипер «шмелей» Илья Помазун великолепным сейвом спас свою команду.

    Впрочем, на 43-й минуте «Урал» пропустил. Мохамед Конате реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный после того, как мяч попал в руку Сиссе.

    Юшин на 51-й минуте мог сравнять счет, однако не попал в ворота, пробив в штангу.

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    Источник: Матч.ТВ

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    02.09.2023 14:49
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