Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» – «Ахмат», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 13:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Ахмат»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».