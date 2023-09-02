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    • «Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал»«Ахмат», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 13:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

    Стартовые составы команд:

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Ахмат»

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 12:55
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