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    • Гончаренко рассказал, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ахматом»

    Гончаренко рассказал, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ахматом»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Сегодня «Урал» дома уступил «Ахмату» – 0:1.
    • Для команды из Екатеринбурга это 3-е поражение подряд.
    • До этого у «Урала» было 4 победы в 5 турах РПЛ.

    – Что не получилось у «Урала»?

    – У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много походили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар не хватило.

    Если у нас Бегич находит более опасные моменты, чем нападающие, то в первую очередь группе атаки не хватило страсти в завершении.

    – Сознательно ли было перестроение, при котором Бегич играл в атаке?

    – Конечно, нам нужно было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания завершения моментов, был вариант, что он найдет возможность в атаке.

    И он нашел, но, к сожалению, не смог довести до конца созданный момент.

    – Казалось, что «Урал» полностью контролировал игру и до пенальти у «Ахмата» мало что получалось. Стал ли пенальти ключевым моментом встречи?

    – Ну, можно, наверное. Пенальти за игру рукой... Мы не можем вспомнить каких‑то моментов и атак у «Ахмата», мы держали игру под контролем.

    Это футбол, всякое бывает. В обороне мы хорошо действовали, в атаке нужно было играть более нагло.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2023 16:37
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