Гончаренко рассказал, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

Сегодня «Урал» дома уступил «Ахмату» – 0:1.

Для команды из Екатеринбурга это 3-е поражение подряд.

До этого у «Урала» было 4 победы в 5 турах РПЛ.

– Что не получилось у «Урала»?

– У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много походили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар не хватило.

Если у нас Бегич находит более опасные моменты, чем нападающие, то в первую очередь группе атаки не хватило страсти в завершении.

– Сознательно ли было перестроение, при котором Бегич играл в атаке?

– Конечно, нам нужно было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания завершения моментов, был вариант, что он найдет возможность в атаке.

И он нашел, но, к сожалению, не смог довести до конца созданный момент.

– Казалось, что «Урал» полностью контролировал игру и до пенальти у «Ахмата» мало что получалось. Стал ли пенальти ключевым моментом встречи?

– Ну, можно, наверное. Пенальти за игру рукой... Мы не можем вспомнить каких‑то моментов и атак у «Ахмата», мы держали игру под контролем.

Это футбол, всякое бывает. В обороне мы хорошо действовали, в атаке нужно было играть более нагло.