Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Аль-Фатиль, Лапорт, Конан, Аль-Хайбари, Гариб, Отавио, Брозович, Мане, Роналду

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Шабаб»: Ким Сын Гю, Al Sibyani, Надер Аль-Шарари, Яго Сантос, Аль-Скурк, ХаттанБахебри, Банега, Куэльяр, Аль-Монассар, Аль-Муваллад, Диалло

Главный тренер: Марсель Кейзер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»

Прямой эфир матча на «Бомбардире»