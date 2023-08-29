Уткин отреагировал на перформанс Нагучева против Дзюбы

Василий Уткин прокомментировал резонансную акцию комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

Нагучев в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Артема Дзюбы.

Это был его протест.

В ответ на это друг форварда «Локо» Максим Лопарев пообещал комментатору «трудоустроить» его рот».

«Кстати, насчет шалости Романа Нагучева. А это именно шалость, которую не имело смысла делать без улыбки, а уж обсуждать с серьезной рожей и вовсе глупо.

Ну да, есть границы. В бытность начальником и в реальность педагогом я всегда говорил и говорю, что эфир не наша собственность и собственные антипатии, счеты и все такое прочее мы имеем полное право ставить во главу угла, если работаем на собственной площадке.

В телеграм-канале, например. Или в авторской программе, которую смотрят ради вас. Или если вас пригласили гостем, чтоб вы именно свою блажь и изложили.

Но это – правило. Оно беспрекословно для новичков, для большинства случаев, но в любой творческой профессии правила – грань, через которую иногда можно перешагивать. Потому что правильная, непринужденная шалость только подчеркивает существование правила и заставляет поразмыслить, зачем человек в рамках профессии хулиганит.

Я сам однажды, во времена наполовину стародавние, провел целый репортаж, не называя имени одного футболиста. Сейчас я уже не помню, что было причиной, но «тем, кого нельзя называть», был Егор Титов, все-таки капитан «Спартака».

А матч был предсезонный, но какой-то важный. Чем тогда «провинился» Титов, я уже не помню, но вообще Егор, парень совсем не плохой, бывал и заносчив, и мстителен иногда, как любой человек на пике славы. Вот я и отметил его игру полным молчанием.

Тогда еще статистические выкладки не были главным источником знания, матч все смотрели по телеку, слушая меня, и поголовно отметили, что Титов сыграл плохо и это настораживает.

Шалость удалась. Ее никто не заметил, а сама она сработала. Единственная претензия у меня, зрителя, к комментатору матча «Сочи» – «Локо» – непринужденно не вышло. Многовато значения вложено; перегруз. Не особо, но все ж. Может, он даже с начальством согласовывал?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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