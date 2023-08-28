Нагучев отреагировал на угрозы друга Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на угрозы друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева.

2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.

Через неделю игрок послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Нагучев в знак протеста до 30-й минуты матча «Сочи» – «Локо» не упоминал Дзюбу.

Лопарев отреагировал в соцсетях так: «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев».

«Отвечать на это ниже моего достоинства. Я воспитан по-другому.

Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», – сказал Нагучев.