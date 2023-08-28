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    Нагучев отреагировал на угрозы друга Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на угрозы друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева.

    • 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
    • Через неделю игрок послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
    • Нагучев в знак протеста до 30-й минуты матча «Сочи» – «Локо» не упоминал Дзюбу.
    • Лопарев отреагировал в соцсетях так: «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев».

    «Отвечать на это ниже моего достоинства. Я воспитан по-другому.

    Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», – сказал Нагучев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14896

      Skull_Boy 48 минут назад

      У кого-то уже штанишки мокрые и одним словом МУЖИК, правда слился, как девка

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      Рейтинг: +1418

      mama1991 1 час назад

      такой няшка....

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