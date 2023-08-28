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    • Новичок «Динамо» раскрыл подробности недавней встречи с Месси

    Новичок «Динамо» раскрыл подробности недавней встречи с Месси

    Новый полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, о чем общался с Лионелем Месси перед переходом в московский клуб.

    – Перед вылетом в Москву вы встречались с Месси. О чем разговаривали? Может быть, Лионель что-то пожелал?

    – Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями.

    Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было.

    • Чавес выкупил свой контракт у «Пачуки», чтобы переехать в Россию.
    • Он участник ЧМ-2022 в составе сборной Мексики.
    • Хавбек будет играть за «Динамо» под 24-м номером.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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