Новичок «Динамо» раскрыл подробности недавней встречи с Месси

Новый полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, о чем общался с Лионелем Месси перед переходом в московский клуб.

– Перед вылетом в Москву вы встречались с Месси. О чем разговаривали? Может быть, Лионель что-то пожелал?

– Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями.

Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было.