Новичок «Динамо» раскрыл подробности недавней встречи с Месси

Новый полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, о чем общался с Лионелем Месси перед переходом в московский клуб.
– Перед вылетом в Москву вы встречались с Месси. О чем разговаривали? Может быть, Лионель что-то пожелал?
– Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями.
Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было.
- Чавес выкупил свой контракт у «Пачуки», чтобы переехать в Россию.
- Он участник ЧМ-2022 в составе сборной Мексики.
- Хавбек будет играть за «Динамо» под 24-м номером.
Источник: «Спорт-Экспресс»