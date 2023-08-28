Дзюба высказался о победе «Локомотива» над «Сочи» в первом матче после его возвращения

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарии по итогам выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Нападающий из-за травмы не играл с 5 августа.

За этот период «Локо» ни разу не победил в чемпионате.

В матче с «Сочи» Дзюба сделал ассист.

– Артeм, поздравляем с победой! Вернулся в обойму, провeл полный матч, отдал голевую. Как эмоции?

– Спасибо большое. Да, очень скучал по полю, по матчам. Тяжело смотреть со стороны. Безумно рад, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков «Локомотива», всех нас.

Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка. И Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, всe из-под палки. Кнут и пряник (улыбается).

Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всe получилось. Рад был сыграть все 90 минут.

Мне было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Очень тяжeлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут.

– Ты вернулся в состав, мы победили. Эти факты связаны между собой?

– Слушайте, не знаю. Не совсем. С одной стороны, наверное, да, потому что команде всe равно нужен форвард – человек, который будет цепляться за мячи, тем более по такому полю.

С другой стороны, может, какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. В любом случае, моя задача как футболиста – помочь команде. Для меня нет ничего важнее, чем победа.

Вот если с этим все наши игроки и будут, не за себя, а за команду, а я уверен, что большинство именно так, тогда у нас большое будущее.