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    Овчинников предложил заменить Абаскаля на Зарему

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предложил назначить на пост главного тренера «Спартака» супругу бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову.

    «Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только! Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются еe мнением. Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», – сказал Овчинников.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Абаскаль в «Спартаке» год.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3679

      FRZZ 54 минуты назад

      Хорошая идея, надо попробовать.Во всяком случае хуже не будет.

      0
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      Рейтинг: +3046

      alefreddy 2 часа назад

      кто бы говорил но этот неудачник

      1
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      Рейтинг: +1446

      rac531 2 часа назад

      А, что САЛИХОВА сказала не так, никому не нужный провинциальный тренеришка?)
      Был с треском изгнан из ДЕВЯТИ команд, восемь которых, были из второй лиги.

      1
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      Рейтинг: +1446

      rac531 2 часа назад

      Как тренер, ОВЧИННИКОВ получил известность всевозможными мошенническими трюками)
      Например, 10 ноября 1993 года в последнем туре состоялся матч «Жемчужина — Локомотив-НН». Перед последним туром за выживание боролись 4 команды: «Жемчужина» (30 очков), «Луч» (29), «Локомотив-НН» (28) и «Океан» (28).
      Начало матча было отложено из-за опоздания на игру пожарной машины. В течение матча игроки часто симулировали травмы, задерживая игру. Благодаря таким махинациям удалось отсрочить окончание матча.
      Когда в остальных городах игры были закончены, то стали известны результаты — обе дальневосточные команды проиграли. «Жемчужине» очки стали не нужны, и «Локомотив» спокойно довёл игру до победы.

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      Рейтинг: +8234

      BarStep 2 часа назад

      Нее, это другое..
      Ведь языком пи*деть - не мешки ворочать..

      Да, Салихова?!
      :))

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      Рейтинг: +1746

      vmonomah17 2 часа назад

      Согласен! Зарему с Ловчевым в Спартак, Петржелу с Орловым в Зенит!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +867

      Айболид > vmonomah17 42 минуты назад

      Слуцкого в Арсенал !

      0
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      Рейтинг: +455

      Alemann 2 часа назад

      За! Однозначно! То-то поржем ;)))

      0
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      Рейтинг: +5820

      Питерский князь 3 часа назад

      Они и так пиТарасовские.
      :)))

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