Овчинников предложил заменить Абаскаля на Зарему

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предложил назначить на пост главного тренера «Спартака» супругу бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только! Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются еe мнением. Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», – сказал Овчинников.