Аллегри упомянул Россию, рассуждая о Саудовской Аравии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не видит проблемы, что клубы из Саудовской Аравии совершают дорогостоящие трансферы.
«В Саудовской Аравии все делают верно. Я не беспокоюсь. Идет глобализация.
Китай 50 лет назад отставал на световые годы, а сейчас уже рядом. 40 лет назад то же самое было с Россией. Нужно смириться», – сказал тренер.
- Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по стоимости игроков.
- Там сыграны 3 тура.
- Самый дорогой игрок чемпионата – Неймар (60 миллионов евро).
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Источник: TuttoMercatoWeb