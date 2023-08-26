Аллегри упомянул Россию, рассуждая о Саудовской Аравии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не видит проблемы, что клубы из Саудовской Аравии совершают дорогостоящие трансферы.

«В Саудовской Аравии все делают верно. Я не беспокоюсь. Идет глобализация.

Китай 50 лет назад отставал на световые годы, а сейчас уже рядом. 40 лет назад то же самое было с Россией. Нужно смириться», – сказал тренер.

Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по стоимости игроков.

Там сыграны 3 тура.

Самый дорогой игрок чемпионата – Неймар (60 миллионов евро).

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