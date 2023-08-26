Мамаев раскрыл подробности конфликта со Слуцким

Павел Мамаев подтвердил, что у него был конфликт с Леонидом Слуцким.

Они работали вместе в ЦСКА и сборной России.

«У нас не может быть никаких взаимоотношений со Слуцким. Деньги в него я не швырял, но конфликт был. Я пришeл, чтобы сказать ему всe, что у меня было.

Мужчины же могут один на один поговорить, невзирая на статус. Я не пришeл к нему драться, я пришeл, чтобы высказать свою позицию в отношении него как человека.

Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком всe обсудил один на один.

Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», – рассказал Мамаев.