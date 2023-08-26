Лукаку определился с новой командой

Стало известно, где собирается продолжить карьеру форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

30-летний футболист дал согласие на аренду в «Рому».

Бельгиец созвонился с Жозе Моуринью и лично сообщил ему о готовности перейти.

Ранее лондонцы поставили ультиматум Лукаку.

«Челси» заплатил за него в 2021 году 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий был в аренде в «Интере», провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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