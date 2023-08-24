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    «Челси» поставил ультиматум Лукаку

    «Челси» всерьез настроен продать Ромелу Лукаку до конца лета.

    Лондонский клуб поставил нападающему ультиматум – он должен либо найти новую команду в Европе, либо его отправят в Саудовскую Аравию.

    Бельгийцем интересовался «Ювентус», но сейчас переговоры между сторонами приостановлены.

    Купить Лукаку хочет «Аль-Хиляль», который уже согласовал приобретение Александара Митровича из «Фулхэма».

    Если саудовскому клубу удастся подписать форварда «Челси», то серба могут перенаправить в «Аль-Шабаб» или «Аль-Иттифак».

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    Источник: Talksport

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3027

      alefreddy 3 часа назад

      началась распродажа

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