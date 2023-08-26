Дебют Захаряна в «Сосьедаде», хет-трик Роналду и другие новости

ЦСКА нашел замену Зайнутдинову в Бразилии: игрок готов саботировать тренировки, чтобы его отпустили в Россию.

Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю.

Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака».

«Зенит» назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в ЦСКА.

Мостовой раскрыл подробности побега из «Спартака» в 1991 году.

Стал известен ответ Льва Яшина на предложение «Реала».

Полиция задержала фаната «Спартака», облившего пивом корреспондента «Матч ТВ».

РФС не дает одобрение на трансфер Норманна в «Аль-Раед».

Игроки «Спартака» поработали на заправке «Лукойла».

53 испанки отказались играть за сборную, пока Рубиалес не уйдет в отставку из-за поцелуя.

Захарян дебютировал за «Сосьедад» на Канарах.

Хет-трик Роналду и дубль Мане принесли «Аль-Насру» крупную победу над командой Билича.