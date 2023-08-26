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Дебют Захаряна в «Сосьедаде», хет-трик Роналду и другие новости

26 августа 2023, 10:00

ЦСКА нашел замену Зайнутдинову в Бразилии: игрок готов саботировать тренировки, чтобы его отпустили в Россию.

Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю.

Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака».

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Стал известен ответ Льва Яшина на предложение «Реала».

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53 испанки отказались играть за сборную, пока Рубиалес не уйдет в отставку из-за поцелуя.

Захарян дебютировал за «Сосьедад» на Канарах.

Хет-трик Роналду и дубль Мане принесли «Аль-Насру» крупную победу над командой Билича.

Источник: «Бомбардир»
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