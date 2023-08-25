Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой раскрыл подробности побега из «Спартака» в 1991 году

    Мостовой раскрыл подробности побега из «Спартака» в 1991 году

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как переходил в «Бенфику» в 1991 году.

    – Как, кстати, проходил ваш отъезд за рубеж? Помните, наверное, с какими трудностями пробивались в НХЛ наши первые хоккеисты.

    – Тоже тяжело было. Я же как уехал? Можно сказать, почти сбежал. Меня, кстати, когда оказался в «Спартаке», ЦСКА собирался в «армию» вернуть. Романцев с Жиляевым в Тарасовке прятали, никуда не выпускали.

    – Зато отстояли.

    – Первоначально должен был ­уехать в «Фоджу» с Шалимовым, но взяли туда в итоге Колыванова и еще какого-то румына. Я тогда очень сильно расстроился, начал искать другие пути отъезда.

    «Спартак» захотел меня продать в леверкузенский «Байер». Я уже там начал тренировался, предконтракт подписал. Но потом мои друзья – Вася Кульков и Серега Юран – отправились в «Бенфику», и это перевесило. Все закончилось тем, что убежал к ним.

    – То есть вопреки желанию руководства «Спартака»?

    – Да, это все прекрасно знают. Проходил мини-футбольный турнир в Германии. После какого-то матча под предлогом, что мне надо отлучиться, я уехал в Лиссабон. Как купил билет, решили вопрос с визами – уже смутно помню.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал отсутствие поздравления с 55-летием от «Спартака» 4
    Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера 3
    Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает 4
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6047

      fakeid 42 минуты назад

      все бегут из спартака, позор! скоро и нынешний состав побежит! единственный, кто останется - зулус уголовник)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 