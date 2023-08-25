Мостовой раскрыл подробности побега из «Спартака» в 1991 году

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как переходил в «Бенфику» в 1991 году.

– Как, кстати, проходил ваш отъезд за рубеж? Помните, наверное, с какими трудностями пробивались в НХЛ наши первые хоккеисты.

– Тоже тяжело было. Я же как уехал? Можно сказать, почти сбежал. Меня, кстати, когда оказался в «Спартаке», ЦСКА собирался в «армию» вернуть. Романцев с Жиляевым в Тарасовке прятали, никуда не выпускали.

– Зато отстояли.

– Первоначально должен был ­уехать в «Фоджу» с Шалимовым, но взяли туда в итоге Колыванова и еще какого-то румына. Я тогда очень сильно расстроился, начал искать другие пути отъезда.

«Спартак» захотел меня продать в леверкузенский «Байер». Я уже там начал тренировался, предконтракт подписал. Но потом мои друзья – Вася Кульков и Серега Юран – отправились в «Бенфику», и это перевесило. Все закончилось тем, что убежал к ним.

– То есть вопреки желанию руководства «Спартака»?

– Да, это все прекрасно знают. Проходил мини-футбольный турнир в Германии. После какого-то матча под предлогом, что мне надо отлучиться, я уехал в Лиссабон. Как купил билет, решили вопрос с визами – уже смутно помню.