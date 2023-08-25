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    • ЦСКА нашел замену Зайнутдинову в Бразилии: игрок готов саботировать тренировки, чтобы его отпустили в Россию

    ЦСКА нашел замену Зайнутдинову в Бразилии: игрок готов саботировать тренировки, чтобы его отпустили в Россию

    Защитник «Брагантино» Жуниньо Капиксаба близок к переходу в ЦСКА.

    «ЦСКА сделал оффер «Брагантино» за 100% прав на 26-летнего левого крайка Жуниньо Капиксаба на 4,5 миллиона долларов. Самому игроку предлагают четырехлетний контракт.

    В 2017-м его подняли в основу «Байи» вместе с другими знакомым армейцам игроком – Бекао. Но уже через год они разъехались по разным клубам: Жуниньо перешел в «Коринтианс», а Родриго – в ЦСКА.

    Капиксаба с Мойзесом друзья и парень мечтает поиграть с одним из армейских лидеров в России. Однако клуб, борющийся в Серии А за попадание в зону Кубка Либертадорес (идут на 7-м месте с отставанием от третьего места в 3 очка), поначалу противился отдавать своего ключевого латераля. Но придется, трансфер близко.

    Да, это фланговый игрок на замену Зайнутдинову. И он настолько хочет на Песчаную, что умоляет себя отпустить, а если вдруг нет – готов даже саботировать тренировки в Брагансе», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Капиксаба провел 40 матчей за «Брагантино» в сезоне, сделал «3+4».
    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3888

      acor94 2 часа назад

      Два крайка из Бразилии, будет интересно, если оба трансфера получится.

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      Рейтинг: +19587

      ilichkadr 2 часа назад

      Всё как всегда, друзья тянут друзей.

      0
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