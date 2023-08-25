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    • «Зенит» назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в ЦСКА

    «Зенит» назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в ЦСКА

    Переговоры «Зенита» и ЦСКА по возможному трансферу полузащитника Алексея Сутормина приостановлены.

    По информации Metaratings, «Зенит» уведомил агента и футболиста, что переход возможен только в случае приобретения в команду нового флангового игрока

    Обсуждение трансфера перенесли на сентябрь. В настоящий момент переход маловероятен.

    • Ранее сообщалось об интересе к Сутормину со стороны «Рубина».
    • Сутормин в прошлом сезоне провел 20 матчей.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6761

      Давид59 37 минут назад

      После третьего гола Спартаку Сутормин потерял все шансы на уход из клуба;)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6047

      fakeid 46 минут назад

      в последнем матче третий гол зенита был забит благодаря сутормину, который накрутил зиньковского на углу, как ребёнка, тот даже не понял, что произошло. гы-гы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30847

      JTherry 1 час назад

      "зенит назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в цска..."
      ...Лёха, 50 тыщ верни и вали в конюшню..!)))

      4
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      Рейтинг: +3890

      acor94 1 час назад

      У нас на этом фланге может играть Бакаев, Фернандес, Мостовой, Мантуан и если приспичет то даже Караваев. Мы играем в 3 центральных, и латераль идёт на весь фланг. Зачем нам ещё один игрок на эту позицию.

      И по поводу педров и прочих, у нас играет перспективный Барановский цн, пусть его к основе подаскивают.

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