"зенит назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в цска..."

Переговоры «Зенита» и ЦСКА по возможному трансферу полузащитника Алексея Сутормина приостановлены.

По информации Metaratings, «Зенит» уведомил агента и футболиста, что переход возможен только в случае приобретения в команду нового флангового игрока

Обсуждение трансфера перенесли на сентябрь. В настоящий момент переход маловероятен.

Ранее сообщалось об интересе к Сутормину со стороны «Рубина».

Сутормин в прошлом сезоне провел 20 матчей.

Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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