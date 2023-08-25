"зенит назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в цска..."

Переговоры «Зенита» и ЦСКА по возможному трансферу полузащитника Алексея Сутормина приостановлены.

По информации Metaratings, «Зенит» уведомил агента и футболиста, что переход возможен только в случае приобретения в команду нового флангового игрока

Обсуждение трансфера перенесли на сентябрь. В настоящий момент переход маловероятен.