"зенит назвал Сутормину единственное условие, при котором его отпустят в цска..."

После третьего гола Спартаку Сутормин потерял все шансы на уход из клуба;)))
Переговоры «Зенита» и ЦСКА по возможному трансферу полузащитника Алексея Сутормина приостановлены.
По информации Metaratings, «Зенит» уведомил агента и футболиста, что переход возможен только в случае приобретения в команду нового флангового игрока
Обсуждение трансфера перенесли на сентябрь. В настоящий момент переход маловероятен.
- Ранее сообщалось об интересе к Сутормину со стороны «Рубина».
- Сутормин в прошлом сезоне провел 20 матчей.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.