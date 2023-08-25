Стал известен ответ Льва Яшина на предложение «Реала»

Футбольный журналист и инсайдер Сергей Егоров на своем аккаунте на сервисе «Бусти» рассказал, как бывший вратарь «Динамо» Лев Яшин отказал «Реалу».

«Льву Ивановичу «Реал» предлагал контракт. Сказали написать, сколько хочет [зарплату]. Яшин сказал: «Не продаемся», – передал слова советского футболиста Егоров.

Яшин всю взрослую карьеру провел в «Динамо» (1950-1970 годы).

С командой он 5 раз брал чемпионат СССР.

Яшин умер в родной Москве в 1990 году в возрасте 60 лет.

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