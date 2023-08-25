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  • Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака»

Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака»

25 августа 2023, 10:59
10

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что боссы московского клуба виноваты в неудачных результатах команды.

«То, что сейчас происходит с Абаскалем – это только функционерская ошибка. Я им [»Лукойлу»] классного тренера оставляла. С зимних сборов – череда ошибок. Тренер – это не ребенок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить. Избаловать легко.

Почитайте биографии великих и не только тренеров. Все это было пройдено и опробировано. Результат на поле – это продукт работы руководства, спортивного директора, тренера и команды. Именно в этой последовательности.

Абаскаль сейчас похож на Супер Марио. Он выбивает монетки и набивает шишки. У тренера мутноватый спортивный директор – увы, не тот, кто его приводил, и кто мог бы помочь не потерять берега.

Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Это абсолютно естественный профессиональный цикл. Если бы не было экспериментаторов, то не было бы открытий. При этом должен быть рядом тот, кто подсказал бы, в каких играх можно фантазировать, а в каких лучше выступить прагматично. Сейчас такого человека в «Спартаке» нет.

Эшуорт явно не того масштаба личность, к которой Абаскаль прислушался бы. Он молод – в этом его сила и слабость одновременно. Выплывет ли Абаскаль, зависит только от руководителей «Спартака», – сказала Зарема.

  • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
  • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
  • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (10)
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NewLife
1692950833
Меня начинает тошнить не только от Абаскаля, но и от Заремы тоже(
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JIEGEHDA
1692951335
Он молод но и не очень Он молод в этом его сила и слабость нужно подсказывать тренеру с кем можно делать эксперименты с кем нет. Но тренер не ребенок . Зарема Кличко? Когда мы забиваем гвоздь мы говорим какой крутой мастер который забил его , а не про молоток и того кто его изобрёл. В данном случае играть должна команда . А не руководство. Так ещё блин говорит БУДТО бы при ней и Федуне команда сверкала и каждый год брала титулы . Фанаты Спартак опять вас жаль . Ну реально это позор
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LogvinovSerj13
1692951557
Все винят-винят эту женщину здесь, а мне многое нравится в ее суждениях. Согласен на все сто, что один в поле не воин. И пригласи ты сюда даже Гвардиолу, если ему будут палки вставлять в колеса все руководство - то ничего у него не выйдет. Живой пример - Унаи Эмери. Тренер с выдающимися результатами, которому просто не дали работать
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erybov1965
1692951810
В некоторых вопросах можно было бы согласиться,если бы не одно но.Почему же ранее,когда Зарема имела не плохой "доступ к телу",она не смогла реанимировать это тело,как хотела,тем более говорит знает как это сделать?
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JTherry
1692952118
"Я им [Лукойлу] классного тренера оставляла..." ...спец по "охмурению" говорит так, будто Спартак принадлежал исключительно Зареме, а не Федуну...) и кстати, тот самый тренер не Абаскаль ли был..? пусть он подтверждает свой класс на поле, а не в словесных мутных битвах после матчей... завоюет титул, тогда и поговорим...
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ivany4
1692954427
Слова правильные, но слишком много воды. Коротко - тренеру нужно помогать и подсказывать. Одно забыли, помогать и подсказывать должны профессионалы, а не футбольные менеджеры и агенты. Сейчас в руководстве клуба происходит становление коллектива. И каждый хочет показать свою значимость. Кто кого "купил", тот и давит на тренера и штаб - почему он не играет. По моему, у Абаскаля "болит голова" от всей этой кутерьмы. Достаточно стабилизировать состав и навести игровую дисциплину, и все встанет на места. Ну а потом "фантазируй" с игровыми схемами.
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Эном айс
1692955438
"Я им оставляла.." Без комментариев.
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