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    • Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака»

    Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака»

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что боссы московского клуба виноваты в неудачных результатах команды.

    «То, что сейчас происходит с Абаскалем – это только функционерская ошибка. Я им [»Лукойлу»] классного тренера оставляла. С зимних сборов – череда ошибок. Тренер – это не ребенок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить. Избаловать легко.

    Почитайте биографии великих и не только тренеров. Все это было пройдено и опробировано. Результат на поле – это продукт работы руководства, спортивного директора, тренера и команды. Именно в этой последовательности.

    Абаскаль сейчас похож на Супер Марио. Он выбивает монетки и набивает шишки. У тренера мутноватый спортивный директор – увы, не тот, кто его приводил, и кто мог бы помочь не потерять берега.

    Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Это абсолютно естественный профессиональный цикл. Если бы не было экспериментаторов, то не было бы открытий. При этом должен быть рядом тот, кто подсказал бы, в каких играх можно фантазировать, а в каких лучше выступить прагматично. Сейчас такого человека в «Спартаке» нет.

    Эшуорт явно не того масштаба личность, к которой Абаскаль прислушался бы. Он молод – в этом его сила и слабость одновременно. Выплывет ли Абаскаль, зависит только от руководителей «Спартака», – сказала Зарема.

    • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
    • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
    • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5140

      Эном айс 1 час назад

      "Я им оставляла.."
      Без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +11476

      ivany4 1 час назад

      Слова правильные, но слишком много воды.
      Коротко - тренеру нужно помогать и подсказывать. Одно забыли, помогать и подсказывать должны профессионалы, а не футбольные менеджеры и агенты.
      Сейчас в руководстве клуба происходит становление коллектива. И каждый хочет показать свою значимость. Кто кого "купил", тот и давит на тренера и штаб - почему он не играет. По моему, у Абаскаля "болит голова" от всей этой кутерьмы. Достаточно стабилизировать состав и навести игровую дисциплину, и все встанет на места. Ну а потом "фантазируй" с игровыми схемами.

      1
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      Рейтинг: +3809

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Надо усилить работу с судьями. Харчевня Фердуна ведь никуда не делась и туда так же как и раньше постоянно заглядывают судьи. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +5804

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      У них и так, работа с судьями -религия клуба.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +30847

      JTherry 2 часа назад

      "Я им [Лукойлу] классного тренера оставляла..."
      ...спец по "охмурению" говорит так, будто Спартак принадлежал исключительно Зареме, а не Федуну...) и кстати, тот самый тренер не Абаскаль ли был..? пусть он подтверждает свой класс на поле, а не в словесных мутных битвах после матчей... завоюет титул, тогда и поговорим...

      4
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      Рейтинг: +11476

      ivany4 > JTherry 1 час назад

      Начало у Абаскаля было хорошее.
      Все друг к другу приглядывались. Теперь каждый стремится занять свое "место под солнцем".))) Непонятно одно, почему не продают балласт и не избавляются от лавочников. "Конфликт" с Кейта и Шамаром до добра не доведет.

      1
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      Рейтинг: +30847

      JTherry > ivany4 1 час назад

      от балласта, конечно, надо избавляться, только у нас балласт с амбициями: Шамару предлагали трансфер в Саудовскую Аравию за 5 лимонов с ЗП в 2,5 лимона, так ему все равно топ-клубы в гей-ропе мерещатся...) Кейта, на мой взгляд, пока ещё можно привести в чувства, может и заиграть, играл же в Серии А когда-то...

      2
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      Рейтинг: +11476

      ivany4 > JTherry 1 час назад

      Возникают вопросы к руководству по контрактам. Неужели нет пункта о принудительном расторжении, если игрок дурачка включает?! Пора разбираться "сверху донизу", а не выдергивать отдельные звенья.
      Однажды Зарема высказала хорошую мысль - лучше раз потратить много денег на хороших профессионалов-функционеров, способных создать рабочую структуру клуба, чем постоянно тратить деньги на тренеров и игроков. Видимо до сих пор не прислушались.((

      0
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      Рейтинг: +348

      erybov1965 2 часа назад

      В некоторых вопросах можно было бы согласиться,если бы не одно но.Почему же ранее,когда Зарема имела не плохой "доступ к телу",она не смогла реанимировать это тело,как хотела,тем более говорит знает как это сделать?

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      Рейтинг: +65

      LogvinovSerj13 2 часа назад

      Все винят-винят эту женщину здесь, а мне многое нравится в ее суждениях. Согласен на все сто, что один в поле не воин. И пригласи ты сюда даже Гвардиолу, если ему будут палки вставлять в колеса все руководство - то ничего у него не выйдет.
      Живой пример - Унаи Эмери. Тренер с выдающимися результатами, которому просто не дали работать

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      Рейтинг: +642

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Он молод но и не очень
      Он молод в этом его сила и слабость нужно подсказывать тренеру с кем можно делать эксперименты с кем нет. Но тренер не ребенок .

      Зарема Кличко? Когда мы забиваем гвоздь мы говорим какой крутой мастер который забил его , а не про молоток и того кто его изобрёл. В данном случае играть должна команда . А не руководство. Так ещё блин говорит БУДТО бы при ней и Федуне команда сверкала и каждый год брала титулы .

      Фанаты Спартак опять вас жаль . Ну реально это позор

      2
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      Рейтинг: +21513

      Cleaner 2 часа назад

      Зарема: - В позоре Спартака виноваты ВСЕ, кроме Спартака!!! Ржу ни могу!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +19448

      NewLife 2 часа назад

      Меня начинает тошнить не только от Абаскаля, но и от Заремы тоже(

      2
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      Рейтинг: +21513

      Cleaner > NewLife 2 часа назад

      Еще Соболев. Три лица Спартака на данный момент...

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