Зарема назвала виновных в неудачных результатах «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что боссы московского клуба виноваты в неудачных результатах команды.

«То, что сейчас происходит с Абаскалем – это только функционерская ошибка. Я им [»Лукойлу»] классного тренера оставляла. С зимних сборов – череда ошибок. Тренер – это не ребенок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить. Избаловать легко.

Почитайте биографии великих и не только тренеров. Все это было пройдено и опробировано. Результат на поле – это продукт работы руководства, спортивного директора, тренера и команды. Именно в этой последовательности.

Абаскаль сейчас похож на Супер Марио. Он выбивает монетки и набивает шишки. У тренера мутноватый спортивный директор – увы, не тот, кто его приводил, и кто мог бы помочь не потерять берега.

Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Это абсолютно естественный профессиональный цикл. Если бы не было экспериментаторов, то не было бы открытий. При этом должен быть рядом тот, кто подсказал бы, в каких играх можно фантазировать, а в каких лучше выступить прагматично. Сейчас такого человека в «Спартаке» нет.

Эшуорт явно не того масштаба личность, к которой Абаскаль прислушался бы. Он молод – в этом его сила и слабость одновременно. Выплывет ли Абаскаль, зависит только от руководителей «Спартака», – сказала Зарема.

«Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.

Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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