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    РФС не дает одобрение на трансфер Норманна в «Аль-Раед»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация не выдала сертификат на трансфер полузащитника Матиаса Норманна из «Ростова» в «Аль-Раед».

    – Будет ли РФС помогать «Динамо» в деле Норманна?

    – Скорее «Ростову». РФС будет выполнять свою функцию. В частности, функция РФС – подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. В пятницу мы направили в ФИФА уведомление, что отказываем в выдаче международного трансферного сертификата ввиду того, что футболист является зарегистрированным игроком, его контракт не прекращен и не окончен, соответственно, оснований для передачи сертификата мы не видим.

    • Норманн покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
    • «Ростов» и «Динамо» планируют судиться с Норманном.
    • Норвежец принадлежит «Ростову» с 2019 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +275

      ЗаЖиМ 4 минуты назад

      Бузникин намба ту...

      0
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      Рейтинг: +213

      То ли ещё будет 15 минут назад

      Я только не пойму: - Зачем держать человека насильно?. Если уж навострил лыжи, то пусть бы и линял уж отсюда. Всё равно уже не игрок, с таким отношением к делу.

      1
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      Рейтинг: +21513

      Cleaner > То ли ещё будет 5 минут назад

      Должен вернуть деньги, за него заплаченные. Плюс штраф за досрочный разрыв контракта. А потом может валить на все четыре стороны. Не в бирюльки играет, все по взрослому.

      0
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      Рейтинг: +1691

      zarsm 55 минут назад

      Какой же конченый этот норманн

      2
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