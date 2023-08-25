РФС не дает одобрение на трансфер Норманна в «Аль-Раед»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация не выдала сертификат на трансфер полузащитника Матиаса Норманна из «Ростова» в «Аль-Раед».

– Будет ли РФС помогать «Динамо» в деле Норманна?

– Скорее «Ростову». РФС будет выполнять свою функцию. В частности, функция РФС – подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. В пятницу мы направили в ФИФА уведомление, что отказываем в выдаче международного трансферного сертификата ввиду того, что футболист является зарегистрированным игроком, его контракт не прекращен и не окончен, соответственно, оснований для передачи сертификата мы не видим.