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    • Норманн нашел клуб в Саудовской Аравии – он сбежал из России

    Норманн нашел клуб в Саудовской Аравии – он сбежал из России

    «Аль-Раед» сообщил в твиттере о подписании контракта с полузащитником Матиасом Норманном.

    Ранее игрок направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении трудовых соглашений.

    • Норманн покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
    • «Ростов» и «Динамо» планируют судиться с Норманном.
    • «Аль-Раед» в первых 2 турах чемпионата проиграл.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте 43 минуты назад

      он сбежал из России ====А в других изданиях по другому дают информацию- "Ранее Норманн покинул Россию, уведомив московский клуб о намерении расторгнуть контракт". Ни у кого нет -"сбежал", удрал", " подло обманул", " тайно под покровом ночи, переодевшись в женское платье" и прочее.
      Бомба , профессиональные журналисты объективно дают информацию, не примешивая своих инсинуаций.

      1
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      Рейтинг: +7248

      Из Твери Леха 46 минут назад

      Так вот зачем эти дроны запускают...

      0
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте > Из Твери Леха 40 минут назад

      А что случилось ? До 24.02.22 о таком никто даже представить не мог.

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      Рейтинг: +750

      Айболид 1 час назад

      Не сбежал , а уполз (гадиной подколодной).

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