Норманн нашел клуб в Саудовской Аравии – он сбежал из России

он сбежал из России ====А в других изданиях по другому дают информацию- "Ранее Норманн покинул Россию, уведомив московский клуб о намерении расторгнуть контракт". Ни у кого нет -"сбежал", удрал", " подло обманул", " тайно под покровом ночи, переодевшись в женское платье" и прочее.
Бомба , профессиональные журналисты объективно дают информацию, не примешивая своих инсинуаций.
«Аль-Раед» сообщил в твиттере о подписании контракта с полузащитником Матиасом Норманном.
Ранее игрок направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении трудовых соглашений.
- Норманн покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
- «Ростов» и «Динамо» планируют судиться с Норманном.
- «Аль-Раед» в первых 2 турах чемпионата проиграл.