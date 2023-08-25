Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля новым тренером москвичей должен стать Виктор Гончаренко.
– Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?
– В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.
– Тогда кто?
– Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.
– Почему он?
– С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов
- «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
- Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
- Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).
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Источник: Sport24