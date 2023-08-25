Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю

Хорошо что семейку отодвинули чуток от Спартака!!!!
Надеюсь чехарда со сменами тренера прекратиться.....
Ну дайте поработать, пару лет, никто не сделает сразу команду из того что есть, каждый пол себя игроков выбирает....
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля новым тренером москвичей должен стать Виктор Гончаренко.
– Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?
– В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.
– Тогда кто?
– Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.
– Почему он?
– С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов
- «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
- Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
- Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).