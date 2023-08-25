Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля новым тренером москвичей должен стать Виктор Гончаренко.

– Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?

– В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.

– Тогда кто?

– Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.

– Почему он?

– С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов