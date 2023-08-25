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    Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля новым тренером москвичей должен стать Виктор Гончаренко.

    – Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?

    – В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.

    – Тогда кто?

    Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.

    – Почему он?

    – С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов

    • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
    • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
    • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68808

      portero 4 секунды назад

      Хорошо что семейку отодвинули чуток от Спартака!!!!
      Надеюсь чехарда со сменами тренера прекратиться.....
      Ну дайте поработать, пару лет, никто не сделает сразу команду из того что есть, каждый пол себя игроков выбирает....

      0
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      Рейтинг: +18612

      DVOK68 8 минут назад

      Советовать все мастера.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3800

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Эскортница легенда срамтака. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6044

      fakeid 15 минут назад

      после разгрома от зенита ловите его на границе с белоруссией, стандартный его маршрут)

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      Рейтинг: +34249

      oyabun 26 минут назад

      А я с ней согласен. Посмотрите какую отличную команду Урал он слепил из того ноунэйма что у него есть в наличие. А в Спартаке то игроки каждый по отдельности всё же несравненно лучше. Причем это не сиюминутный успех. Второй сезон уже Урал очень достойно играет.

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      Рейтинг: +18612

      DVOK68 > oyabun 6 минут назад

      Гончаренко неплохой тренер.Просто слишком рано советовать.

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      Рейтинг: +252

      russkiisergei 29 минут назад

      путает эскортница, бывших своих с тренерами!!!

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      Рейтинг: +202

      ugc-gaming 30 минут назад

      потому что буква "р" есть в имени

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