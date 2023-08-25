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Зарема посоветовала «Спартаку» тренера на замену Абаскалю

25 августа 2023, 10:17
17

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля новым тренером москвичей должен стать Виктор Гончаренко.

– Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?

– В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.

– Тогда кто?

Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.

– Почему он?

– С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов

  • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
  • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
  • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Гончаренко Виктор Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (17)
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qzma
1692948924
потому что буква "р" есть в имени
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russkiisergei
1692948953
путает эскортница, бывших своих с тренерами!!!
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oyabun
1692949149
А я с ней согласен. Посмотрите какую отличную команду Урал он слепил из того ноунэйма что у него есть в наличие. А в Спартаке то игроки каждый по отдельности всё же несравненно лучше. Причем это не сиюминутный успех. Второй сезон уже Урал очень достойно играет.
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DVOK68
1692950254
Советовать все мастера.
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portero
1692950737
Хорошо что семейку отодвинули чуток от Спартака!!!! Надеюсь чехарда со сменами тренера прекратиться..... Ну дайте поработать, пару лет, никто не сделает сразу команду из того что есть, каждый пол себя игроков выбирает....
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JTherry
1692950999
после такого "совета" дядя Гриша Иванов потерял дар речи...)
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ivany4
1692957685
Интересно, у кого из них в зобу дыханье сперло?!)) Раз пошла такая пьянка, то пора поискать тех кто пару-тройку игр хорошо играл в Европе. Жаль, что не играем в ЛЧ и ЛЕ, а то ради пары игр можно и Гончаренко позвать.))
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zigbert
1692962908
Еще только начало сезона а тут уже начали делить шкуру не убитого медведя.
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