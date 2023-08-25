53 испанки отказались играть за сборную, пока Рубиалес не уйдет в отставку из-за поцелуя

Главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса призывают к отставке. Причина – его поцелуй футболистки Дженни Эрмосо после победы на ЧМ, на который девушка не давала согласия.

Футболистки сборной Испании написали коллективное письмо с осуждением Рубиалеса. Подписавшие бумагу игроки заявили, что не будут выступать за команду, пока руководство Федерации не уйдет в отставку.

Всего 53 подписантки. В их числе обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс.