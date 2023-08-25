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    • 53 испанки отказались играть за сборную, пока Рубиалес не уйдет в отставку из-за поцелуя

    53 испанки отказались играть за сборную, пока Рубиалес не уйдет в отставку из-за поцелуя

    Главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса призывают к отставке. Причина – его поцелуй футболистки Дженни Эрмосо после победы на ЧМ, на который девушка не давала согласия.

    Футболистки сборной Испании написали коллективное письмо с осуждением Рубиалеса. Подписавшие бумагу игроки заявили, что не будут выступать за команду, пока руководство Федерации не уйдет в отставку.

    Всего 53 подписантки. В их числе обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6765

      Давид59 7 минут назад

      53? Это что? Расширенный состав?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +843

      Айболид 1 час назад

      Им надо в знак протеста отказаться от чемпионства ))) Верная тема .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Forvard47 1 час назад

      прогнила гейропа! Ядерку бы туда отправить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Forvard47 1 час назад

      да типичная гейропа!! Поцеловал бы мужика все бы наоборот сказали красава!

      2
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