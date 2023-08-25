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  • Журавель: «Партнеры игнорировали Захаряна в дебютном матче за «Сосьедад»

Журавель: «Партнеры игнорировали Захаряна в дебютном матче за «Сосьедад»

25 августа 2023, 22:50
3

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал дебютный матч полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

  • Россиянин вышел на замену на 75-й минуте матча 3-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
  • Захарян не помог баскам победить новичка Примеры.
  • «Сосьедад» заплатил за Захаряна 12 миллионов евро.

«В дебютном матче Захарян вышел в центр поля со смещениями влево. Была одна попытка пробить с правой ноги смещаясь с фланга, но удар был накрыт.

Перед своей штрафной Захарян однажды неожиданно выиграл верх. Также активно открывался между линиями и настойчиво просил мяч – партнeры игнорировали. Да, был ещe неплохой отбор около центрального круга.

В самом конце Захарян получил мяч в прорыв, но был съеден мексиканцем Хулианом Араухо.

В целом, нормальный дебют, но видно даже по 15 минутам, что атлетизм, резкость, быстрота решений, привезeнные из РПЛ, тут требуют серьeзного апгрейда.

Талант без тяжeлой работы не работает. Доказано многими примерами. Важно это понимать», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Лас-Пальмас Захарян Арсен
Комментарии (3)
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Таврида
1692995708
Муж возвращается из командировки. Жена у него спрашивает: — Женщин, надеюсь, игнорировал? — Да, дорогая, три раза...
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portero
1693028883
Переплатили за парня, может ведь и не прогрессировать ....
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моэм
1693050637
А если в его задачу входило отвлечение внимания на себя , при атаке с другой стороны ?....про этот приём не знают только дубы , ну ещё и Журавель ....хотя это объяснимо , он же с матч тв....эксперт хренов.
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