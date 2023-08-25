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    • Журавель: «Партнеры игнорировали Захаряна в дебютном матче за «Сосьедад»

    Журавель: «Партнеры игнорировали Захаряна в дебютном матче за «Сосьедад»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель проанализировал дебютный матч полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

    • Россиянин вышел на замену на 75-й минуте матча 3-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
    • Захарян не помог баскам победить новичка Примеры.
    • «Сосьедад» заплатил за Захаряна 12 миллионов евро.

    «В дебютном матче Захарян вышел в центр поля со смещениями влево. Была одна попытка пробить с правой ноги смещаясь с фланга, но удар был накрыт.

    Перед своей штрафной Захарян однажды неожиданно выиграл верх. Также активно открывался между линиями и настойчиво просил мяч – партнeры игнорировали. Да, был ещe неплохой отбор около центрального круга.

    В самом конце Захарян получил мяч в прорыв, но был съеден мексиканцем Хулианом Араухо.

    В целом, нормальный дебют, но видно даже по 15 минутам, что атлетизм, резкость, быстрота решений, привезeнные из РПЛ, тут требуют серьeзного апгрейда.

    Талант без тяжeлой работы не работает. Доказано многими примерами. Важно это понимать», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    25.08.2023 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1817

      Таврида 24 минуты назад

      Муж возвращается из командировки. Жена у него спрашивает:
      — Женщин, надеюсь, игнорировал?
      — Да, дорогая, три раза...

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