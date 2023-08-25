Лепсая объяснил уникальность и сложность трансфера Чавеса в «Динамо»

Футбольный агент и функционер Тимур Лепсая дал характеристику трансферу полузащитника Луиса Чавеса в «Динамо». О нем вскоре должны объявить официально.

Ожидается, что трансфер Чавеса обойдется «Динамо» в 6,5 миллиона евро.

Он подпишет контракт на 4 года и возьмет 24-й номер.

Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики. Он участвовал на ЧМ-2022.

«Хотел бы поздравить руководство «Динамо» с завершением очень сложной сделки. Я знаком и с самим игроком, и с его агентом, знаю подробно ситуацию. Руководство клуба проявило большую смекалку и выдержку, грамотно построило переговоры, обыграв богатый мексиканский клуб «Монтеррей», «Фейеноорд», ряд турецких клубов, «Динамо» не переплатило за игрока.

Нужно отметить самого Чавеса. Я уже 20 лет занимаюсь футбольным бизнесом, участвовал во многих сделках. На моей памяти за 20 лет не было ни одного иностранного игрока, который проявил бы столько выдержки, желания и принципиальности переехать в РПЛ.

Что касается его игровых качеств, то он основной футболист сборной Мексики, один из лидеров, чемпион страны. Может играть как и «шестeрку», так и «восьмeрку». Цепкий, неуступчивый, разгоняет атаки. Главное качество – невероятные штрафные удары. Чавес – очень добротный футболист, который должен подойти под схему Лички. Луис уже сформировавшийся игрок. Думаю, на адаптацию уйдeт минимальное время, в клубе уже есть латиноамериканцы. Была проделана большая и профессиональная работа. Думаю, Лучо, как его называют, может стать одним из открытий чемпионата», – сказал Лепсая.