Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Лепсая объяснил уникальность и сложность трансфера Чавеса в «Динамо»

    Лепсая объяснил уникальность и сложность трансфера Чавеса в «Динамо»

    Футбольный агент и функционер Тимур Лепсая дал характеристику трансферу полузащитника Луиса Чавеса в «Динамо». О нем вскоре должны объявить официально.

    • Ожидается, что трансфер Чавеса обойдется «Динамо» в 6,5 миллиона евро.
    • Он подпишет контракт на 4 года и возьмет 24-й номер.
    • Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики. Он участвовал на ЧМ-2022.

    «Хотел бы поздравить руководство «Динамо» с завершением очень сложной сделки. Я знаком и с самим игроком, и с его агентом, знаю подробно ситуацию. Руководство клуба проявило большую смекалку и выдержку, грамотно построило переговоры, обыграв богатый мексиканский клуб «Монтеррей», «Фейеноорд», ряд турецких клубов, «Динамо» не переплатило за игрока.

    Нужно отметить самого Чавеса. Я уже 20 лет занимаюсь футбольным бизнесом, участвовал во многих сделках. На моей памяти за 20 лет не было ни одного иностранного игрока, который проявил бы столько выдержки, желания и принципиальности переехать в РПЛ.

    Что касается его игровых качеств, то он основной футболист сборной Мексики, один из лидеров, чемпион страны. Может играть как и «шестeрку», так и «восьмeрку». Цепкий, неуступчивый, разгоняет атаки. Главное качество – невероятные штрафные удары. Чавес – очень добротный футболист, который должен подойти под схему Лички. Луис уже сформировавшийся игрок. Думаю, на адаптацию уйдeт минимальное время, в клубе уже есть латиноамериканцы. Была проделана большая и профессиональная работа. Думаю, Лучо, как его называют, может стать одним из открытий чемпионата», – сказал Лепсая.

    Новости по теме
    Актер Деревянко анонсировал трансфер Чавеса в «Динамо»
    Футболист сборной Мексики прошел медосмотр для «Динамо»
    «Слышал, что здесь медведи, водка»: новичок «Динамо» – о России 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 