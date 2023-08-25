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  • Почему клубы Саудовской Аравии тратят так много денег: когда это закончится и уедет ли туда Мбаппе

Почему клубы Саудовской Аравии тратят так много денег: когда это закончится и уедет ли туда Мбаппе

25 августа 2023, 16:45
4

Этим летом все говорят только о Саудовской Аравии. Когда в мире случается яркий переход, саудовский клуб берет и перебивает его не менее крутым трансфером.

Но почему Саудовская Аравия тратит ТАК МНОГО этим летом? И не получится ли у нее как с Китаем: когда местные клубы тоже тратили сотни миллионов на трансферы, а потом лига начала стагнировать?

Цифры по Саудовской Аравии: сколько клубы потратили этим летом, кто стал самым дорогим переходом

На момент написания материала (25 августа) клубы Саудовской Аравии суммарно потратили 803,7 млн евро (и продали на 27,2 млн евро). Абсолютные топы по тратам (здесь и далее цифры по Transfermarkt):

  1. «Аль-Хиляль» – 353,1 млн евро;
  2. «Аль-Наср» – 165,1;
  3. «Аль-Ахли» – 143,2;
  4. «Аль-Иттихад» – 75,8.

Топ-10 самых дорогих переходов (здесь говорим про входящие трансферы) выглядит так:

  1. Неймар («ПСЖ» – «Аль-Хиляль») – 90 млн евро;
  2. Отавио («Порту» – «Аль-Наср») – 60;
  3. Малком («Зенит» – «Аль-Хиляль») – 60;
  4. Рубен Невеш («Вулверхэмптон» – «Аль-Хиляль») – 55;
  5. Александар Митрович («Фулхэм» – «Аль-Хиляль») – 52,6;
  6. Фабиньо («Ливерпуль» – «Аль-Иттихад») – 46,7;
  7. Сергей Милинкович-Савич («Лацио» – «Аль-Хиляль») – 40;
  8. Рияд Марез («Манчестер Сити» – «Аль-Ахли») – 35;
  9. Садио Мане («Бавария» – «Аль-Наср») – 30;
  10. Роджер Ибаньес («Рома» – «Аль-Ахли») – 30.

Все это – не только топовые трансферы клубов Саудовской Аравии летом-2023, но самые дорогие затраты в истории лиги в целом. Специально выделили топ-10, чтобы показать многообразие звезд, переезжающих в Саудовскую Аравию этим летом. Но даже этого рейтинга не хватило, чтобы полностью отобразить его: в текущее трансферное окно в местную лигу перешли так же Эмерик Ляпорт, Калиду Кулибали, Марцело Брозович, Джордан Хендерсон, Карим Бензема, Н’Голо Канте и другие звезды.

При этом затраты четырех клубов не отображает полную трансферную картину в Саудовской Аравии. Шесть клубов потратили на трансферы летом не больше 2 млн евро, еще три команды не дотянули до отметки в 10 млн евро в графе «траты на входящие трансферы». «Аль-Раед» – абсолютно уникальный случай: он потратил 0 евро на покупки и продал футболистов на такую же сумму.

Но одно объединяет клубы Саудовской Аравии – они крайне плохо относятся к трансферному балансу. Из 18 команд в плюс вышла только одна – «Аль-Таавун» (+1,72 млн евро).

Почему вдруг Саудовская Аравия стала набирать звезд? Все благодаря общегосударственной программе развития

Саудовская Аравия – это такой же быстрый проект, как и в Китае? Китайцы пробовали собрать только мощную футбольную лигу. Плюс это было очень локально и краткосрочно: в какой-то момент руководство китайского футбольного союза поняло, что приток дорогостоящих легионеров приостановил развитие местных молодых футболистов. Контроль над покупками зарубежных игроков усилился, зарплаты упали, затраты на топов уменьшились. Китайская лига на половине пути забуксовала и откатилась на прежний уровень.

Саудовская Про Лига пойдет по другому пути. Во многом это связано с ее важностью для глобальной программы страны. Власти Саудовской Аравии в последнее время занялись укреплением международного имиджа. Футбол же стал частью больших планов, потому что у него миллиарды фанатов по всему миру. Отсюда и огромные вложения – государство планирует выделять клубам на трансферы каждый сезон до 2028-го по 2 млрд евро. То есть прямо сейчас клубы лиги усилились звездами на пару сезонов вперед, но при этом все вместе потратили меньше половины от суммы, запланированной на розыгрыш-2023/24. В теории какой-нибудь богач может на такие деньги завлечь того же Килиана Мбаппе (а слухи этим летом ходили).

Ради заграничных звезд руководство Про Лиги ослабило потолок зарплат (с проблемами пока что столкнулся только «Аль-Наср» во время сделки с «Интером» по Марцело Брозовичу) и облегчило лимит: теперь в старте каждой команды может быть до 8 легионеров.

Другой признак разумных вложений – именно организация всего чемпионата. Для популяризации Про Лиги в мире и решений различных вопросов футбольный союз страны привлекает умы со всего мира. К примеру, недавно исполнительным директором Про Лиги был бывший директор Nike Гарри Кук (потом он, правда, ушел на пост гендира «Бирмингема»).

Еще одна причина прочности саудовского футбола – повышение популярности здорового образа жизни. В 2018-м власти Саудовской Аравии придумали программу Vision-2030, главным тезисом которой считается пропаганда здорового образа жизни. За несколько лет исследования и соцопросы установили, что местные жители не особо любят физическую культуру и зачастую страдают от лишнего веса.

План боссов программы – создание доступных площадок для занятия спортом и «организация ориентиров». Категория за скобками означает привлечение топовых спортсменов. Как это происходит на практике, в чемпионат Саудовской Аравии по футболу стекаются действительно классные игроки. Из других успехов – страна мощно модернизировала автоспортивное направление и создала платформу для мировых звезд гольфа.

Хорошо, а кто-то из бывших игроков РПЛ уже играет в Саудовской Аравии?

Да, такие футболисты есть. Самые известные:

А какой клуб из Саудовской Аравии будете поддерживать вы?

Фото: соцсети «Аль-Хиляля», соцсети «Аль-Насра», соцсети «Аль-Иттихада», соцсети «Абхи»

Источник: Бомбардир
Саудовская Аравия. Премьер-лига Трансферы Аль-Наср Аль-Хиляль Аль-Иттифак Роналду Криштиану Неймар Мане Садио Мбаппе Килиан Малком
Комментарии (4)
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oyabun
1692977843
Закончится всё так же как в Китае.
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Алекс636363
1693032885
лопнет пузырь
Ответить
Spirit_78
1693062832
Хорошо, если что-то подобное устроят ОАЭ, Катар и ещё кто-нибудь. Тогда и нам неплохо было бы в Азию перейти и с огромной радостью забыть о Европе.
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