Тренер «Бешикташа» прокомментировал дебют Зайнутдинова: он забил победный гол

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о дебюте полузащитника Бахтиера Зайнутдинова за турецкий гол.

Зайнутдинов забил победный гол в матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций.

«Бешикташ» купил Зайнутдинова за 4,5 млн евро.

Хавбек провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

«Я предпочел [выпустить] Бахтиера, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал Зайнутдинова. Поставил его в пару с Умутом, чтобы контролировать [действия] атакующего правого защитника.

Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», – цитирует Гюнеша Son Dakika.