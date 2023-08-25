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    • Тренер «Бешикташа» прокомментировал дебют Зайнутдинова: он забил победный гол

    Тренер «Бешикташа» прокомментировал дебют Зайнутдинова: он забил победный гол

    Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о дебюте полузащитника Бахтиера Зайнутдинова за турецкий гол.

    • Зайнутдинов забил победный гол в матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций.
    • «Бешикташ» купил Зайнутдинова за 4,5 млн евро.
    • Хавбек провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    «Я предпочел [выпустить] Бахтиера, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал Зайнутдинова. Поставил его в пару с Умутом, чтобы контролировать [действия] атакующего правого защитника.

    Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», – цитирует Гюнеша Son Dakika.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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