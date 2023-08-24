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    • «Слышал, что здесь медведи, водка»: новичок «Динамо» – о России

    «Слышал, что здесь медведи, водка»: новичок «Динамо» – о России

    Вероятный новичок «Динамо» Луис Чавес ответил на вопросы о скором трансфере в московский клуб.

    Ожидается, что в пятницу мексиканец пройдет медосмотр, а в воскресенье его презентуют.

    – О России мало знал, перед подписанием посмотрел несколько игр «Динамо», до этого особо не было информации. Нравится манера игры, которую ставит тренер, рад, что приехал.

    Повторюсь, о России знаю мало, к сожалению, не было возможности приезжать сюда. Да, слышал, что здесь медведи, водка.

    – Расскажите о своeм трансфере.

    – Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо», были некоторые сложности со стороны клуба. Рад, что все решилось и я приехал.

    – Какие у вас сильные качества?

    – Наверное, я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Работоспособность.

    • Ожидается, что трансфер Чавеса обойдется «Динамо» в 6,5 миллиона евро.
    • Он подпишет контракт на четыре года.
    • Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики. Он участвовал на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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