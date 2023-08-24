«Слышал, что здесь медведи, водка»: новичок «Динамо» – о России

Вероятный новичок «Динамо» Луис Чавес ответил на вопросы о скором трансфере в московский клуб.
Ожидается, что в пятницу мексиканец пройдет медосмотр, а в воскресенье его презентуют.
– О России мало знал, перед подписанием посмотрел несколько игр «Динамо», до этого особо не было информации. Нравится манера игры, которую ставит тренер, рад, что приехал.
Повторюсь, о России знаю мало, к сожалению, не было возможности приезжать сюда. Да, слышал, что здесь медведи, водка.
– Расскажите о своeм трансфере.
– Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо», были некоторые сложности со стороны клуба. Рад, что все решилось и я приехал.
– Какие у вас сильные качества?
– Наверное, я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Работоспособность.
- Ожидается, что трансфер Чавеса обойдется «Динамо» в 6,5 миллиона евро.
- Он подпишет контракт на четыре года.
- Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики. Он участвовал на ЧМ-2022.