В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022

В «Динамо» ожидают трансфер полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

«Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве.

В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов.

На данный момент полет Чавеса в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», – рассказали в пресс-службе «Динамо».