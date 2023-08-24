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    • В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022

    В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022

    В «Динамо» ожидают трансфер полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

    «Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве.

    В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов.

    На данный момент полет Чавеса в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», – рассказали в пресс-службе «Динамо».

    • «Динамо» собиралось заплатить за Чавеса 6,5 миллиона евро.
    • Он подпишет контракт на четыре года.
    • Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики. Он участвовал на ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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