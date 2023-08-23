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    Сын Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу

    Сергей Цымбаларь, старший сын Ильи Цымбаларя, раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу.

    • Младший сын Цымбаларя Олег готовит матч памяти отца в Москве.
    • Цымбаларь родился в Одессе.
    • Он скончался в 2013 году и был похоронен на родине.

    «То, как они поступили с ним, когда он стал им неинтересен, хотя они могли дать ему более продуктивную жизнь… Он мог играть и в «Перудже», и в «Лацио», и в мадридском «Реале».

    Хочу задать вопрос: почему на тот момент, когда были предложения отцу перейти в топ-клуб Европы, вы говорили ему: «Нет, Илюша, ты нам нужен, мы тебя никогда не отпустим»? Почему в 1999 году вы его отпустили как использованный материал?

    Второе – почему, когда произошла беда в 2013 году, никто из представителей клуба, где вы сейчас хотите провести матч памяти отца – считаю это вообще абсурдом – не приехал на похороны?

    Согласен, что похороны были 30 декабря – предновогодняя суета у всех. Но, опять-таки, те, кто хотел, нашли время 30 декабря прилететь в Украину, в Одессу, и попрощаться с отцом», – сказал Сергей Цымбаларь.

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    Источник: Sports.ru

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