Сын Цымбаларя раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу

Сергей Цымбаларь, старший сын Ильи Цымбаларя, раскритиковал «Спартак» за отношение к отцу.

Младший сын Цымбаларя Олег готовит матч памяти отца в Москве.

Цымбаларь родился в Одессе.

Он скончался в 2013 году и был похоронен на родине.

«То, как они поступили с ним, когда он стал им неинтересен, хотя они могли дать ему более продуктивную жизнь… Он мог играть и в «Перудже», и в «Лацио», и в мадридском «Реале».

Хочу задать вопрос: почему на тот момент, когда были предложения отцу перейти в топ-клуб Европы, вы говорили ему: «Нет, Илюша, ты нам нужен, мы тебя никогда не отпустим»? Почему в 1999 году вы его отпустили как использованный материал?

Второе – почему, когда произошла беда в 2013 году, никто из представителей клуба, где вы сейчас хотите провести матч памяти отца – считаю это вообще абсурдом – не приехал на похороны?

Согласен, что похороны были 30 декабря – предновогодняя суета у всех. Но, опять-таки, те, кто хотел, нашли время 30 декабря прилететь в Украину, в Одессу, и попрощаться с отцом», – сказал Сергей Цымбаларь.