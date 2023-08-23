Губерниев прокомментировал грубое нарушение ПДД Загитовой

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубое нарушение ПДД олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алины Загитовой.

Девушка накануне снимала сторис за рулем и проехала на красный сигнал светофора.

Инцидент случился в Москве.

Загитову могут лишить водительских прав.

«Дорогая Алина Загитова! Пожалуйста, не делайте так больше!

Да будет всем нам счастье и соблюдение правил дорожного движения», – написал Губерниев.

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