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Губерниев прокомментировал грубое нарушение ПДД Загитовой

23 августа 2023, 11:04
4

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубое нарушение ПДД олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алины Загитовой.

  • Девушка накануне снимала сторис за рулем и проехала на красный сигнал светофора.
  • Инцидент случился в Москве.
  • Загитову могут лишить водительских прав.

«Дорогая Алина Загитова! Пожалуйста, не делайте так больше!

Да будет всем нам счастье и соблюдение правил дорожного движения», – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Оффтоп Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1692781274
Как-то просто пожурил... надо было видео снять и погрозить пальцем... намного страшнее
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Александр52
1692785162
Подросла молодая поросль всемогущих с разрешайками творить безправие. У людей что то с мозгами не то ....
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