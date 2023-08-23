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    • Губерниев прокомментировал грубое нарушение ПДД Загитовой

    Губерниев прокомментировал грубое нарушение ПДД Загитовой

    Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубое нарушение ПДД олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алины Загитовой.

    • Девушка накануне снимала сторис за рулем и проехала на красный сигнал светофора.
    • Инцидент случился в Москве.
    • Загитову могут лишить водительских прав.

    «Дорогая Алина Загитова! Пожалуйста, не делайте так больше!

    Да будет всем нам счастье и соблюдение правил дорожного движения», – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6055

      Дядя Серёжа 42 минуты назад

      Как-то просто пожурил... надо было видео снять и погрозить пальцем... намного страшнее

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      Рейтинг: +21485

      Cleaner 1 час назад

      Что значит МОГУТ лишить прав??? Ее ОБЯЗАНЫ лишить прав!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +446

      TANNER > Cleaner 17 минут назад

      Прав обязаны лишать и генералов фСБ, судей, прокуроров, миллиардеров и депутатов. Много кого из них лишили прав? Вот с этих личностей надо начинать впервую очередь, а потом уже заниматься мелочью.

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