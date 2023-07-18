Фигуристка Алина Загитова попробовала себя в катании на серфе.
Во время отдыха девушка пофотографировалась и потом поделилась сочными кадрами своей шикарной фигуры.
- 21-летняя Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
- Она пробует себя в медийной активности.
- Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.
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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой