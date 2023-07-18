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    Загитова показала стройную фигуру после катания на серфе

    Фигуристка Алина Загитова попробовала себя в катании на серфе.

    Во время отдыха девушка пофотографировалась и потом поделилась сочными кадрами своей шикарной фигуры.

    • 21-летняя Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
    • Она пробует себя в медийной активности.
    • Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    18.07.2023 22:38
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