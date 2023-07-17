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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила VK Fest.
Девушка пришла на фестиваль в прозрачном наряде.
«На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет», – сказала Загитова.
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Фото: телеграм-канал TeamZagitova, соцсети Алины Загитовой