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    • «Я так обычно не хожу»: Загитова посетила летний фестиваль в прозрачном наряде

    «Я так обычно не хожу»: Загитова посетила летний фестиваль в прозрачном наряде

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила VK Fest.

    Девушка пришла на фестиваль в прозрачном наряде.

    «На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет», – сказала Загитова.

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    Фото: телеграм-канал TeamZagitova, соцсети Алины Загитовой

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7212

      Semenycch 16 минут назад

      Это все еще футбольный сайт?

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