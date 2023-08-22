Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Загитову могут лишить прав за грубое нарушение ПДД за рулем «Гелендвагена»

    Загитову могут лишить прав за грубое нарушение ПДД за рулем «Гелендвагена»

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может попасть под лишение водительских прав. Появилось видео, как девушка за рулем «Гелендвагена» проехала на красный сигнал светофора.

    В момент проезда на запрещающий сигнал девушка снимала сторис для соцсети, которое было опубликовано. Самой Загитовой в кадре нет. Инцидент произошел в Москве возле Дома Правительства.

    В видео Загитовой видно, что для пешеходов горит зеленый свет – у прохожих было в запасе более 20 секунд на переход.

    • Девушка нарушила пункт 2.7 ПДД – нельзя ехать за рулем и держать в руках телефон. Также Загитовой грозит полгода лишения прав за проезд на красный свет.

    Фото: соцсети Алины Загитовой

    Загитова показала стройную фигуру после катания на серфе

    «Я так обычно не хожу»: Загитова посетила летний фестиваль в прозрачном наряде

    Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

    Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

    Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 