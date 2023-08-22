Загитову могут лишить прав за грубое нарушение ПДД за рулем «Гелендвагена»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может попасть под лишение водительских прав. Появилось видео, как девушка за рулем «Гелендвагена» проехала на красный сигнал светофора.
В момент проезда на запрещающий сигнал девушка снимала сторис для соцсети, которое было опубликовано. Самой Загитовой в кадре нет. Инцидент произошел в Москве возле Дома Правительства.
В видео Загитовой видно, что для пешеходов горит зеленый свет – у прохожих было в запасе более 20 секунд на переход.
- Девушка нарушила пункт 2.7 ПДД – нельзя ехать за рулем и держать в руках телефон. Также Загитовой грозит полгода лишения прав за проезд на красный свет.
Фото: соцсети Алины Загитовой
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