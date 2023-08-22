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Пиццелли: «Захарян ошибся, выбрав сборную России»

22 августа 2023, 18:30
6

Бывший игрок «Кубани», «Краснодара» и сборной Армении Маркос Пиццелли оценил выбор Арсена Захаряна, который в 2021 году решил выступать за сборную России.

Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян играют за сборную Армении, а Арсен Захарян и Александр Коваленко заиграны за сборную России. Как относитесь к тому, что армянин играет не за Армению?

– Это сложный вопрос. Мы хорошо знаем историю Армении и знаем, почему большинство армян живет в других странах. Армения живет очень бедно. Когда я разговаривал с армянскими игроками из разных стран, они всегда мне говорили о своeм желании играть за сборную Армении. Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного их понимаю и должен уважать их выбор.

  • На днях Захаряна за 12 миллионов евро купил «Реал Сосьедад».
  • Арсен может дебютировать за басков на этой неделе.
  • Он воспитанник «Динамо».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Россия Пиццелли Маркос Захарян Арсен
Комментарии (6)
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VGreen
1692718740
"не понимаю, когда армяне выбирают другую сборную, потому что я сам армянин" сказал бразилец))
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Просто-333
1692720811
Что такое пицелли? Есть или был такой футболист? Никогда не слышал
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alefreddy
1692725046
Пиццацелян поздно спохватился
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Sky Spartak
1692735553
Ошибку совершил ты..когда выбрал играть в фултбол..
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Oldtrafford83
1692767870
Армения живет очень бедно.- Ты когда нить был в Армении, "армянин"?))
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