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    Пиццелли: «Захарян ошибся, выбрав сборную России»

    Бывший игрок «Кубани», «Краснодара» и сборной Армении Маркос Пиццелли оценил выбор Арсена Захаряна, который в 2021 году решил выступать за сборную России.

    Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян играют за сборную Армении, а Арсен Захарян и Александр Коваленко заиграны за сборную России. Как относитесь к тому, что армянин играет не за Армению?

    – Это сложный вопрос. Мы хорошо знаем историю Армении и знаем, почему большинство армян живет в других странах. Армения живет очень бедно. Когда я разговаривал с армянскими игроками из разных стран, они всегда мне говорили о своeм желании играть за сборную Армении. Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного их понимаю и должен уважать их выбор.

    • На днях Захаряна за 12 миллионов евро купил «Реал Сосьедад».
    • Арсен может дебютировать за басков на этой неделе.
    • Он воспитанник «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2096

      alll-333 4 минуты назад

      Что такое пицелли? Есть или был такой футболист? Никогда не слышал

      0
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      Рейтинг: +1791

      VGreen 39 минут назад

      "не понимаю, когда армяне выбирают другую сборную, потому что я сам армянин" сказал бразилец))

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