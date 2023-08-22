Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»

Полузащитник «Пачука» Луис Чавес продолжит карьеру в «Динамо».

«По моим данным, полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес у себя на родине успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

Ожидается, что сделка будет закрыта на текущей неделе. Главное, чтобы деньги сделали последний шаг – от Чавеса в «Пачуку», – написал в телеграме журналист «СЭ» Константин Алексеев.