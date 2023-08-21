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    Федун оценил трансферы «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о необходимости усиления состава московской команды.

    – Необходимо ли «Спартаку» еще усиление?

    – Дуарте купили – все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый: у него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

    Бабича не знаю – не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная – но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее.

    • Этим летом «Спартак» купил 4 новых футболистов суммарно за 24 млн евро.
    • Команда стартовала в сезоне с 5 побед, но затем проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2023 23:25
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