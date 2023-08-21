Федун оценил трансферы «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о необходимости усиления состава московской команды.

– Необходимо ли «Спартаку» еще усиление?

– Дуарте купили – все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый: у него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

Бабича не знаю – не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная – но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее.