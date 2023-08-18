«Краснодар» купил защитника «Браги» – он предпочел РПЛ Лиге чемпионов

Ну вот, а ныли некоторые что Спартак перехватить хочет! Успокоились?! Довольны?!
«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника «Браги» Витора Тормены. Контракт на четыре года.
«В составе «Браги» провел больше 100 матчей и участвовал в Лиге Европы. В сезоне-2019/20 вместе с командой стал обладателем Кубка лиги, а в сезоне-2020/21 выиграл чемпионат Португалии», – дал информацию про 27-летнего бразильца «Краснодар».
«Брага» в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.
- Тормена – воспитанник «Сан-Паулу».
- Игрок был в Португалии с 2017 года.
- Ранее «Краснодар» купил на фланг обороны Лукаcа Оласу из «Вальядолида».