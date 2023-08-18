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    • «Краснодар» купил защитника «Браги» – он предпочел РПЛ Лиге чемпионов

    «Краснодар» купил защитника «Браги» – он предпочел РПЛ Лиге чемпионов

    «Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника «Браги» Витора Тормены. Контракт на четыре года.

    «В составе «Браги» провел больше 100 матчей и участвовал в Лиге Европы. В сезоне-2019/20 вместе с командой стал обладателем Кубка лиги, а в сезоне-2020/21 выиграл чемпионат Португалии», – дал информацию про 27-летнего бразильца «Краснодар».

    «Брага» в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

    • Тормена – воспитанник «Сан-Паулу».
    • Игрок был в Португалии с 2017 года.
    • Ранее «Краснодар» купил на фланг обороны Лукаcа Оласу из «Вальядолида».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4654

      ziborock 7 минут назад

      Ну вот, а ныли некоторые что Спартак перехватить хочет! Успокоились?! Довольны?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      inzek 32 минуты назад

      а ведь некоторые личности начнут писать, что променял трофеи на деньги. удачи в Краснодаре)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2668

      Болотоход > inzek 27 минут назад

      А че не так?

      0
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