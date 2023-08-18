«Краснодар» купил защитника «Браги» – он предпочел РПЛ Лиге чемпионов

«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника «Браги» Витора Тормены. Контракт на четыре года.

«В составе «Браги» провел больше 100 матчей и участвовал в Лиге Европы. В сезоне-2019/20 вместе с командой стал обладателем Кубка лиги, а в сезоне-2020/21 выиграл чемпионат Португалии», – дал информацию про 27-летнего бразильца «Краснодар».

«Брага» в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.