«Лошадиный юмор»: Ещенко посчитал странными шутки футболистов ЦСКА

Экс-спартаковец Андрей Ещенко отреагировал на шутки игроков ЦСКА.

– В недавнем интервью Кирилл Набабкин рассказывал, что в ЦСКА футболисты скручивали автомобильные номера у партнeров и переставляли на другие машины. Какие подколы были в «Спартаке»?

– А зачем номера-то скручивать? Это приколы такие, что ли? Странный, конечно, лошадиный юмор.

Мы шутили, прикалывались, придумывали какую-то ерунду. Было так много всего, что уже и не вспомнить.