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    • «Лошадиный юмор»: Ещенко посчитал странными шутки футболистов ЦСКА

    «Лошадиный юмор»: Ещенко посчитал странными шутки футболистов ЦСКА

    Экс-спартаковец Андрей Ещенко отреагировал на шутки игроков ЦСКА.

    – В недавнем интервью Кирилл Набабкин рассказывал, что в ЦСКА футболисты скручивали автомобильные номера у партнeров и переставляли на другие машины. Какие подколы были в «Спартаке»?

    – А зачем номера-то скручивать? Это приколы такие, что ли? Странный, конечно, лошадиный юмор.

    Мы шутили, прикалывались, придумывали какую-то ерунду. Было так много всего, что уже и не вспомнить.

    • Ещенко закончил карьеру в 2022 году.
    • Он провел в «Спартаке» 5,5 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3058

      АЛЕКС 58 1 час назад

      У мясных юмор интереснее! Ножом пырнуть,наркоту перепродать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3058

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 1 час назад

      Яйцами потрясти!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3769

      шахта Заполярная 1 час назад

      Какие лошади, такой и юмор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23940

      Persona_non_Grata > шахта Заполярная 1 час назад

      Да уж - один Клинер чего стоит !(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30742

      JTherry > Persona_non_Grata 50 минут назад

      у клинера не юмор, а сплошное ржание, в психологии это называется - негативное самопредъявление... ещё и бармалей (он же - айболид) с теми же "загогулинами"...)

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