«Лошадиный юмор»: Ещенко посчитал странными шутки футболистов ЦСКА

Экс-спартаковец Андрей Ещенко отреагировал на шутки игроков ЦСКА.
– В недавнем интервью Кирилл Набабкин рассказывал, что в ЦСКА футболисты скручивали автомобильные номера у партнeров и переставляли на другие машины. Какие подколы были в «Спартаке»?
– А зачем номера-то скручивать? Это приколы такие, что ли? Странный, конечно, лошадиный юмор.
Мы шутили, прикалывались, придумывали какую-то ерунду. Было так много всего, что уже и не вспомнить.
- Ещенко закончил карьеру в 2022 году.
- Он провел в «Спартаке» 5,5 лет.
Источник: «Чемпионат»