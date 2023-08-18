Ещенко: «Раньше думал, что Краснодар – это деревня»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о переезде из Москвы в Краснодар.

«Моя жена родом из Краснодара, а нашему ребeнку совсем скоро исполнится семь лет. Изначально планировали, что пойдет в школу там. Вот я и решил переехать, чтобы быть с семьeй и помочь жене.

В Краснодаре замечательная погода и всe в шаговой доступности. Всегда солнце, близко до моря, хорошие продукты. Да, летом жарко, но можно и в Москву уехать на этот период.

Раньше думал, что Краснодар – это деревня. Но, прожив здесь какое-то время, понял, что это не так. Конечно, тусовок, какие бывают в Москве, тут нет, но рестораны достойные и город чистый.

Да и на многие вещи начинаешь иначе смотреть, когда появляется семья. Вот, например, у нас маленький ребeнок: в Москве перед прогулкой надо одевать колготки, рейтузы, юбку, надо взять с собой кофту, а если ещe и дождь пойдeт, то и жилетку… А тут дочка просто в шортах и майке гуляет», – сказал Ещенко.