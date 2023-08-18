Ещенко: «Раньше думал, что Краснодар – это деревня»

Типичное мышление НАШЕГО человека - когда говорится, "хорошо там где нас нет" всегда с сарказмом и иронией - типа приезжаешь, а там "жопа". На деле так рассуждают те, кто эту жопу и не поднимает и этим оправдывается ... На самом деле Андрею повезло - попал в Краснодар ( там относительно неплохо ), а не в какой ни-будь "Задроченск", ( ну а в Барселону не пригласят ... )
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о переезде из Москвы в Краснодар.
«Моя жена родом из Краснодара, а нашему ребeнку совсем скоро исполнится семь лет. Изначально планировали, что пойдет в школу там. Вот я и решил переехать, чтобы быть с семьeй и помочь жене.
В Краснодаре замечательная погода и всe в шаговой доступности. Всегда солнце, близко до моря, хорошие продукты. Да, летом жарко, но можно и в Москву уехать на этот период.
Раньше думал, что Краснодар – это деревня. Но, прожив здесь какое-то время, понял, что это не так. Конечно, тусовок, какие бывают в Москве, тут нет, но рестораны достойные и город чистый.
Да и на многие вещи начинаешь иначе смотреть, когда появляется семья. Вот, например, у нас маленький ребeнок: в Москве перед прогулкой надо одевать колготки, рейтузы, юбку, надо взять с собой кофту, а если ещe и дождь пойдeт, то и жилетку… А тут дочка просто в шортах и майке гуляет», – сказал Ещенко.
- Игрок брал со «Спартаком» РПЛ.
- Сейчас Ещенко – заместитель технического директора академии «Спартака».