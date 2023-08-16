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    • Акинфеев ответил на вопрос, когда завершит карьеру футболиста

    Акинфеев ответил на вопрос, когда завершит карьеру футболиста

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем будущем.

    – Есть два мнения: что Акинфеев определился, когда он будет заканчивать с футболом и что Игорь, пока не станет чемпионом России, с футболом не закончит.

    – На данный момент вообще никакой версии нет. Игорь ничего не определил. У него годовой контракт с ЦСКА. Это раз!

    Во‑вторых, чтобы что‑то определять, надо серьезно садиться и думать. Я этого делать пока не собираюсь и не хочу. В‑третьих, когда Игорь определится, все всe узнают. И сочинять ничего не надо!

    Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно.

    Я хочу сейчас проживать, кайфовать от того, что у меня есть футбол, у нас есть болельщики, семья ходит на футбол. И о чем‑то думать… Помечтать можно, например, о море, есть ли инопланетяне в космосе?

    – А о золотых медалях в чемпионате?

    – Думаю, нет! Сейчас про чемпионат говорить что‑то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху – будут какие‑то, наверное, мысли. Мы можем поделиться тогда этими мыслями. И понимать плюс‑минус, что тебя может ожидать.

    – Когда можно будет подойти и спросить у тебя про золото РПЛ?

    – Тура за два. 2028 года.

    – Ты еще будешь играть тогда?

    – Конечно! А как?

    • Акинфеев дебютировал в РПЛ 20 лет назад.
    • Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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