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  • Клотет: «С детства очень хотел попасть в Сибирь – с нетерпением жду выездные матчи»

Клотет: «С детства очень хотел попасть в Сибирь – с нетерпением жду выездные матчи»

15 августа 2023, 08:59

Испанец Пеп Клотет признался, что любит зиму больше, чем лето.

  • «Торпедо» вылетело в Первую лигу по итогам прошлого сезона.
  • Клотет остался главным тренером команды.
  • Испанец в «Торпедо» с марта.

– Европейцы всегда жалуются на российский климат. Тоже будете?

– Ха-ха, пока нет. Мне повезло, что я приехал в конце марта. Погода была хорошей. Я не брал с собой зимние вещи, ведь снега в Москве уже не было.

Знаю: зимой в России будет жестко. Помню, тренировал «Мальме», мы играли один товарищеский матч в минус 25. Готов к тому, что в России еще холоднее.

С нетерпением жду выездные матчи в Сибири. Зимой даже лучше – не будет комаров. Когда мне было 15, я посмотрел документальный фильм про Байкал. С того времени очень хотел попасть в Сибирь. Несмотря на то, что я из теплой Испании, всегда больше нравился холод.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Торпедо Клотет Пеп
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