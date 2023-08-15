Клотет: «С детства очень хотел попасть в Сибирь – с нетерпением жду выездные матчи»

Испанец Пеп Клотет признался, что любит зиму больше, чем лето.

«Торпедо» вылетело в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

Клотет остался главным тренером команды.

Испанец в «Торпедо» с марта.

– Европейцы всегда жалуются на российский климат. Тоже будете?

– Ха-ха, пока нет. Мне повезло, что я приехал в конце марта. Погода была хорошей. Я не брал с собой зимние вещи, ведь снега в Москве уже не было.

Знаю: зимой в России будет жестко. Помню, тренировал «Мальме», мы играли один товарищеский матч в минус 25. Готов к тому, что в России еще холоднее.

С нетерпением жду выездные матчи в Сибири. Зимой даже лучше – не будет комаров. Когда мне было 15, я посмотрел документальный фильм про Байкал. С того времени очень хотел попасть в Сибирь. Несмотря на то, что я из теплой Испании, всегда больше нравился холод.