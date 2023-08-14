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  • Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

14 августа 2023, 17:30
24

Стало известно, сколько экс-нападающий «Зенита» Малком заработал за четыре года игры в России.

«В первые три сезона футболист получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных.

После подписания контракта он получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта он получил в районе 6 миллионов евро», – сообщает «РБ Спорт».

Суммарно за четыре года в России Малком заработал 20 миллионов евро.

  • Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (24)
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k611
1692025925
Направили бы эти деньги на развитие детского футбола, на зарплату детским тренерам...
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alefreddy
1692026904
да разогнала зена цены на латинос скорее всего на всех 100 лямов
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paracetamol
1692028129
Какое кому дело? Сейчас у Малколма зарплата в Хиляли 18 лямов, т.е в Зените была в 4.5 раза меньше!
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FCSpartakM
1692028756
Ну то есть без учета бонусов малколм зениту обошелся в эти самые 60 млн?Хахах , гении трансферной политики)))
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