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    • Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

    Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

    Стало известно, сколько экс-нападающий «Зенита» Малком заработал за четыре года игры в России.

    «В первые три сезона футболист получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных.

    После подписания контракта он получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта он получил в районе 6 миллионов евро», – сообщает «РБ Спорт».

    Суммарно за четыре года в России Малком заработал 20 миллионов евро.

    • Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.08.2023 17:30
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +844

      прабабушка краба 7 часов назад

      В сезоне-2022/23 «Зенит» заработал на бренде Малкома около 3 млн евро. Всего — около 8 млн

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15838

      Алексей З 14 часов назад

      РБ Спорт вхож в бухгалтерию Газпрома ?
      Теперь понятно под кем этот сайт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      FCSpartakM 14 часов назад

      Ну то есть без учета бонусов малколм зениту обошелся в эти самые 60 млн?Хахах , гении трансферной политики)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      JIEGEHDA > FCSpartakM 13 часов назад

      То есть Зобнин Спартаку обошёлся уже больше 20 м евро ???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      JIEGEHDA > FCSpartakM 13 часов назад

      Зобнин в Спартаке с 2016 года . Это 7 лет в клубе . В 2022 года подписывая новый контракт Зобнин попросил снизил зарплату с 3.3 м евро до 2 м евро . То есть 6 лет по 3.3 м +2 м этого года . На выходе 19.8+2 м будет 22 м евро чисто за зарплату. Ещё 4 м Динамо получило за трансфер . В итоге 25 лямов евро ЗА ЗОБНИНА !! А тут Малком 40отдали 20 зарплаты 60 получили . В ноль вышло . Да ещё такой игрок . Топ уровень. Рекламу по миру . А тут Зобнин ахахаха

      4
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      ...
      Рейтинг: +65

      НедраЧили > FCSpartakM 11 часов назад

      визжи дальше, а мы вас 7-1 обыгрываем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +944

      FCSpartakM > JIEGEHDA 10 часов назад

      я по сто раз не собираюсь объяснять и читать вашу имбецильную логику. Во-первых считать абсолютно разного значения цифры, во-вторых, главное, отдавать своего лидера в ноль (это в самых наивных мечтах) и радоваться этому , это насколько голова мусором газпромовским забита.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4910

      Spirit_78 > FCSpartakM 9 часов назад

      Вы своим кривоногим платите не сильно меньше, а по отчислениям агентам ваша секта вообще на первом месте в РПЛ. Только вот титулов за эти годы, пока Малком играл, у нас раз в 10 больше, чем у вас)) Есть ещё вопросы про эффективность вложений?

      2
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      ...
      Рейтинг: +502

      JIEGEHDA > FCSpartakM 1 час назад

      Ты подсчитал трансфер Малкома и добавил туда его зарплату . Я же сделал тоже самое с Зобниным .но твои цифры почему-то в норме а мои я не правильно считал и вообще это не то оказывается . Тебе вот самому то не стыдно ? Ты просто понял что считать и трансфер и зарплату это бред полный . Ведь таким образом , называя просто рядовых игроков Спартака можно обосраться с подливой . Что и вышло на деле . За ЗОБНИНА ответить не можешь , пошёл писать о том что я не правильно считаю . А я всего лишь подсчитал сколько обходится Зобнин . Может быть подсчитаешь зарплату и трансфер Промесса? Ведь выйдет и больше 40 лямов . Но конечно промесс лучший игрок и всё такое голы передачи матчи вытаскивал . А Малком так . На лавке окажется сидел да стульчик протир

      0
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      ...
      Рейтинг: +944

      FCSpartakM > JIEGEHDA 36 минут назад

      зобнин стоит копейки , поэтому смысл его считать? я же не пишу про Азмуна, что за него заплатили 10 допустим, а ушел он бесплатно.
      А Промеса в свое время продали в два раза дороже. Лучше вообще ничего не пиши , счетовод. Твои попытки оправдать этот трансфер только больше укореняют веру в то, что вы там помешенные адепты секты медведева и миллера

      0
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      ...
      Рейтинг: +502

      JIEGEHDA > FCSpartakM 1 минуту назад

      Зобнин стоит копейки . 3 м евро . За время в Спартаке зарплата его обошлась в 21.8 м евро. Копейки??? Малкома купили за 40 зарплата 20 . А продали за те же 60 . То есть Малком по деньгам минус не принес . А вот продашь ли ты и Спартак ЗОБНИНА сейчас за те же 22+3 м =25 м евро? Нет . Нет! Почему это копейки ? 25 м евро это для условные 3 игрока такие как Бонгонда . Которого вы считаете идеальным трансфером . 25 м это 4 Рябчука которого вы так же считаете крутым защитником . Что за бред? Зенит за 5 лет почти потратил 60 лямов за Малком и получил эти же 60 лямов . А если считать голы передачи да и вообще игру и титулы которые он помогал брать то и вовсе минуса нет только плюсы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19025

      paracetamol 14 часов назад

      Какое кому дело? Сейчас у Малколма зарплата в Хиляли 18 лямов, т.е в Зените была в 4.5 раза меньше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3610

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Малком отработал свой контракт с Зенитом. И сам заработал очень хорошо и клуб тоже, продав его. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2956

      alefreddy 14 часов назад

      да разогнала зена цены на латинос скорее всего на всех 100 лямов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1202

      k611 15 часов назад

      Направили бы эти деньги на развитие детского футбола, на зарплату детским тренерам...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      JIEGEHDA > k611 13 часов назад

      Чтобы как в Спартаке Литвиновы приносили поражения?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1202

      k611 > JIEGEHDA 12 часов назад

      Для того чтобы у нас была сильная сборная по футболу. Например маленькая Голландия имеет сильных игроков. Почему - чёткая система подготовки футболистов разных возрастов. У нас футбольные школы должны быть доступны для всех, а не только для тех у кого деньги есть. И тогда обязательно появится талантливая молодёжь, которая будет приносить результат и клубам и сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4910

      Spirit_78 > k611 9 часов назад

      Есть интересная аналогия. Одна женщина вынашивает ребёнка 9 месяцев, но это не значит, что 9 женщин выносят одного ребёнка за месяц.
      Зенит очень много денег тратит на молодёжь, но проблемы лежат в другой плоскости, и они общие для всего российского футбола. Если будут тратить ещё больше - это не поможет.

      1
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      Рейтинг: +38

      jabba-the-hat > Spirit_78 8 часов назад

      Приятно читать умные мысли! Жаль что тоже не помогут, деграданты так и будут дальше ныть про "своих воспитанников"! Воспитанников море, куда ещё плодить?! Не доходит до народа что не будет у нас никогда топовых игроков, хоть весь газ в них вдуй!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1202

      k611 > Spirit_78 3 часа назад

      Речь идёт не о конкретном клубе и его воспитанниках, а о Российском футболе в целом. Понятно что большим клубам проще купить готового мастера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5850

      fakeid 15 часов назад

      кстати, а куда подевался визгун ПРОМКВАС? помер, что ли? давно не видно, а он уж точно повизжал бы сейчас.
      https://bombardir.ru/profile/365891

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5850

      fakeid 15 часов назад

      а как визжал номэд со своими вшами, и все остальные спартачи, когда прочитали эту фэйковую новость (запущенную, опять же, спартачами):

      https://bombardir.ru/news/702993

      гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2636

      Болотоход > fakeid 15 часов назад

      Позор дыряво блекло липовому ЧАмпиону.

      3
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      Рейтинг: +2636

      Болотоход 15 часов назад

      Ну правильно все заработал в помойке и свалил)))
      Туда и идут только ради денег!!

      Ща эти бразилы побегут = тоже заработали)))
      Позор дыряво блеклым)!!!
      Короче около 30 зулус получил в лазурятне

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      Айболид > Болотоход 13 часов назад

      В тарасовском хлеву зачётно от правосудия загасится . Ща барыги и душегубы , тати и содомиты со всего миру будут стекаться в тарасовку .

      1
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      Рейтинг: +2636

      Болотоход > Айболид 13 часов назад

      Я прошу тебя бухай пойло дороже 17 рублей)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +662

      Айболид > Болотоход 13 часов назад

      Проси .

      0
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