Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

Стало известно, сколько экс-нападающий «Зенита» Малком заработал за четыре года игры в России.
«В первые три сезона футболист получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных.
После подписания контракта он получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта он получил в районе 6 миллионов евро», – сообщает «РБ Спорт».
Суммарно за четыре года в России Малком заработал 20 миллионов евро.
- Малком этим летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»