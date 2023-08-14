Опубликована зарплата Малкома за все четыре года в «Зените»

Стало известно, сколько экс-нападающий «Зенита» Малком заработал за четыре года игры в России.

«В первые три сезона футболист получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных.

После подписания контракта он получил 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта он получил в районе 6 миллионов евро», – сообщает «РБ Спорт».

Суммарно за четыре года в России Малком заработал 20 миллионов евро.